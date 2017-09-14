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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:35
vitaliiangel написав:
"брак" был в русской терминологии этого слова. можно было и догадаться по контексту.
шлюб?
(брак - від "отбраковьівать", шлюб - від "злюбитися")
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 чер, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:35
Banderlog написав: ЛАД написав:
[b]Hota"моральный закон внутри нас".
Общественная мораль, Вы правы, "вона всюди і для всіх". А вот ""моральный закон внутри нас"... Он у каждого свой, отдельный. И у кого-то он сильнее, у кого-то слабее. Иногда человек поступает вопреки своему "внутреннему закону". Но тогда это его мучает (сильнее или слабее) иной раз и всю жизнь. И этот "моральный закон внутри нас" не даёт многим поступить иначе даже если человек видит, что в обществе многими (в т.ч. и "элитами") моральные законы нарушаются.
Не бачу тут моралі , скоріше вшита програма.
Но обично в такій штуці прописано й вихід))
Типу працюй як проклятий, всю жизнь. А коли тебе скосокривить то можеш отдихати.
корочє покладатись на моральні внутрішні закони діло невдячне багато в кого запрограмовано і біс в ребро
чи чортик з табакертки.
Так и есть.
Только программа у кого-то жёстче, у кого-то послабее. Иногда даёт сбои. Иногда, под действием других "программ" человек сознательно её нарушает.
Ну и не обязательно "працюй як проклятий", это уже программ пошла в разнос. Достаточно просто "працюй чесно", "веди себя по совести".
А там уж насколько той совести хватит.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:47
vitaliiangel написав:Бетон
вы ошибаетесь. есть степень понимания себя, чем она выше тем больше человек ценит собственную свободу. Люди хорошо понимающие себя в армию не идут. Потому что там от себя придётся отказаться в пользу понимания приказов командира.
Бандерлог влучно вище позначив стосовно програмування.
Моя думка та ж сама -- армія є специфічною структурою зі специфічними задачами і цілями.
Її не можна розглядати оцінювати тільки з одного вектору погляду.
А ключовим є результат. Заради якого ігноруються всі інші.
От дивіться:
- на мою думку, величезна помилка - набір в військові виші після школи, без уявлення про вслужбу.
- тим не менш це робиться.
Бо -- отих нерозуміючих себе та життя юнаків можна запрограмувати ... і вони будуть виконувати завдання. Нехай і з меншою ефективністю.
По суті -- це обман. Молоді...
Але якщо набирати лише свідомих, то --- да фіг ви достатню кількість наберете. В суспільстві споживання, демократії, свобод. І завдання не будуть виконані.
Мораль, скрєпи, пріоритети в суспільстві тощо -- це і є оте програмування. Матриця...
Найбільш людяним є швейцарський варіант організації захисту держави, суспільства. Але. Він може бути тіко за наявності спільних інтересів можновладців і пересічних. Тобто знов - рішення тільки в корінці.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:53
fox767676 написав: ЛАД написав:
Но сначала 2 слова fox767676"у.
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне
Что сделаешь, жизнь не всегда справедлива. Человеку просто не повезло. Так бывает. Можно посочувствовать. И всё.
Нет, не все.
Кроме, сочуствия разумно еще и остерегаться.
Если вы попытаетесь применить несправедливость к большой выборке людей, пытяаясь их убить отправляя их на смерть\дискомфортные условия
среди них обязательно найдутся те, кто убьет вас
Лично я остерегаюсь(и всем советую), и всегда был против тотальных целей в войне, в силу не только личного дискомфорта, но и потенциальных угроз социальных катаклизмов.
Хорошего дня.
Вы говорили о ситуациях, когда человек остался случайно. Собирался выехать, но по каким-то личным причинам не смог/не успел.
Таких случаев много не бывает, так что эти
люди к социальным катаклизмам не приведут.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:59
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Бо -- отих нерозуміючих себе та життя юнаків можна запрограмувати ... і вони будуть виконувати завдання. Нехай і з меншою ефективністю.
наоборот их эффективность будет огромная, они не будут подвергать ревизии каждое слово командира.
Нещодавно ви апелювали до відсутності в такому випадку творчості, ініціативи, стимулу. І як наслідок зниження КПІ.
А тепер у вас наслідок - величезна ефективність.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 12:02
vitaliiangel написав:Бетон
вы ошибаетесь. есть степень понимания себя, чем она выше тем больше человек ценит собственную свободу. Люди хорошо понимающие себя в армию не идут. Потому что там от себя придётся отказаться в пользу понимания приказов командира.
Кроме степени понимания себя, возможно ещё и понимание степени свободы.
Наивысшей степенью свободы обладает бомж, который ничего не имеет и избавлен от необходимости поддерживать социальные связи. Даже количество законов, ограничивающих его свободу, минимально. Все остальные зависят от законов, традиций, необходимости поддерживать собственный уровень и многого другого.
Жизнь на подпольном положении, когда боишься лишний раз выйти на улицу или ещё где-то засветиться - это высшая степень несвободы. Сохранить таким образом свободу, не став маргиналом, не получится.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 12:08
vitaliiangel написав:
Такие теперь дети. На слово не верят. Надо всё доказывать.
Гадаю, справа не в недовірі))
Все простіше -- небажання, власний егоїзм. Аби не робити, не виконувати, вони будуть вимагати доказу аксіом; що 2*2=4.
Неважливо добре це чи пагано, суть -- вони отримали інструмент захисту своїх власних інтересів. Право вимагати те, що дасть їм змогу не виконувати, не робити --- вимагати переконання (переконай мене, тоді зроблю).
Це нормально...
Але повинна бути межа.
Повинні бути аксіоми, від яких вже можна будувати далі. На яких будується.
Хоч якісь найпростіші, але аксіоми. Початок повинен бути.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 12:11
detroytred написав:
Нещодавно ви апелювали до відсутності в такому випадку творчості, ініціативи, стимулу. І як наслідок зниження КПІ.
А тепер у вас наслідок - величезна ефективність.
Берем жесткую вертикаль, командир дает приказ с лопатой на танки. Второе мнение запрещено и эффективность мероприятия полностью зависит от настроения/уровня подготовки командира. То есть если командир при памяти будет высокая эффективность, а если мудак - стремиться к нулю.
теперь берём обратную ситуацию. Каждый сам за себя. все хотят выжить и добровольно кучкуются вокруг самых умных и опытных. У обезьян в стае есть вожак, вокруг которого группируются добровольно. Его не назначает генштаб, какждая макака видит кто есть кто. Саммые агрессивные никогда не станут вожаками, насилие в стае не приветствуется.
Результат. вы когда то слышали чтобы стаи макак воевали друг с другом? стычки бывают, но чтобы грызть друг друга насмерть такого нет . Вот и думайте чья цивилизация выше.
detroytred написав:
Гадаю, справа не в недовірі))
именно недоверие. Более точного слова не нахожу. В обществе кризис доверия друг к другу и дети перенимают эту модель поведения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 17 чер, 2024 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 12:13
Сибарит написав: vitaliiangel написав:Бетон
вы ошибаетесь. есть степень понимания себя, чем она выше тем больше человек ценит собственную свободу. Люди хорошо понимающие себя в армию не идут. Потому что там от себя придётся отказаться в пользу понимания приказов командира.
Кроме степени понимания себя, возможно ещё и понимание степени свободы.
Наивысшей степенью свободы обладает бомж, который ничего не имеет и избавлен от необходимости поддерживать социальные связи. Даже количество законов, ограничивающих его свободу, минимально. Все остальные зависят от законов, традиций, необходимости поддерживать собственный уровень и многого другого.
Жизнь на подпольном положении, когда боишься лишний раз выйти на улицу или ещё где-то засветиться - это высшая степень несвободы. Сохранить таким образом свободу, не став маргиналом, не получится.
як щодо свободи розпоряжитися своїм тілом, а не бєспрєкословно наказамі камандіра
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Додано: Пон 17 чер, 2024 12:18
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Нещодавно ви апелювали до відсутності в такому випадку творчості, ініціативи, стимулу. І як наслідок зниження КПІ.
А тепер у вас наслідок - величезна ефективність.
Берем жесткую вертикаль, командир дает приказ с лопатой на танки. Второе мнение запрещено и эффективность мероприятия полностью зависит от настроения/уровня подготовки командира. То есть если командир при памяти будет высокая эффективность, а если мудак эффективность стремиться к нулю.
теперь берём обратную ситуацию. Каждый сам за себя. все хотят выжить и добровольно кучкуются вокруг самых умных и опытных. У обезьян в стае есть вожак, вокруг которого группируются добровольно. Его не назначает генштаб, какждая макака видит кто есть кто. Саммые агрессивные никогда не станут вожаками, насилие в стае не приветствуется.
Результат. вы когда то слышали чтобы стаи макак воевали друг с другом? стычки бывают, но чтобы грызть друг друга насмерть такого нет . Вот и думайте чья цивилизация выше.
Повністю згоден.
І з тим, що друга організація вище.
Але мова була про інше. Про специфіку армії. І результат -- виконання завдання.
Друга організація може банально навіть повністю відмовитися від його виконання. По своїм власним мотивам, баченню.
Армія ж -- це інструмент. І. Не. Більше. Суто інструмент.
Інструмент в руках суспільства (так повинно бути))
По факту ж -- інструмент держави, точніше її можновладців.
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