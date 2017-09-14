Додано: Пон 17 чер, 2024 12:11

detroytred написав: Нещодавно ви апелювали до відсутності в такому випадку творчості, ініціативи, стимулу. І як наслідок зниження КПІ.



А тепер у вас наслідок - величезна ефективність. Нещодавно ви апелювали до відсутності в такому випадку творчості, ініціативи, стимулу. І як наслідок зниження КПІ.А тепер у вас наслідок - величезна ефективність.

detroytred написав: Гадаю, справа не в недовірі)) Гадаю, справа не в недовірі))

Берем жесткую вертикаль, командир дает приказ с лопатой на танки. Второе мнение запрещено и эффективность мероприятия полностью зависит от настроения/уровня подготовки командира. То есть если командир при памяти будет высокая эффективность, а если мудак - стремиться к нулю.теперь берём обратную ситуацию. Каждый сам за себя. все хотят выжить и добровольно кучкуются вокруг самых умных и опытных. У обезьян в стае есть вожак, вокруг которого группируются добровольно. Его не назначает генштаб, какждая макака видит кто есть кто. Саммые агрессивные никогда не станут вожаками, насилие в стае не приветствуется.Результат. вы когда то слышали чтобы стаи макак воевали друг с другом? стычки бывают, но чтобы грызть друг друга насмерть такого нет . Вот и думайте чья цивилизация выше.именно недоверие. Более точного слова не нахожу. В обществе кризис доверия друг к другу и дети перенимают эту модель поведения.