sens написав:живемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.
Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають. Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні. Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати
Передёргиваете. sens не исключает себя из тех, кто обязан выполнять закон. И никого не исключает. И не говорит, что он "ні платити не збирається, ні воювати". Во всяком случае, в процитированном вами посте. Это как раз вы выделяете какие-то категории. А, вообще, откуда у вас столько злобы? Или вы описали свою ситуацию:
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например) а не потому что их тут кормили лучше чем вне.
flyman написав:....... Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."
В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе то-нибудь подходящее и вовремя уехать.
flyman написав:....... Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."
В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе то-нибудь подходящее и вовремя уехать.
якщо родився в Пн.Кореї то скоріше за все "нє получаєцца"