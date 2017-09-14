Додано: Пон 17 чер, 2024 12:27

flyman написав: .......

Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца." .......Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."

В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе что-нибудь подходящее и вовремя уехать.