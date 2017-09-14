sens написав:живемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.
Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають. Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні. Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати
Передёргиваете. sens не исключает себя из тех, кто обязан выполнять закон. И никого не исключает. И не говорит, что он "ні платити не збирається, ні воювати". Во всяком случае, в процитированном вами посте. Это как раз вы выделяете какие-то категории. А, вообще, откуда у вас столько злобы? Или вы описали свою ситуацию:
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например) а не потому что их тут кормили лучше чем вне.
flyman написав:....... Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."
В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе что-нибудь подходящее и вовремя уехать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:....... Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."
В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе то-нибудь подходящее и вовремя уехать.
якщо родився в Пн.Кореї то скоріше за все "нє получаєцца"
sens написав:живемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.
Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають. Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні. Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати
Передёргиваете. sens не исключает себя из тех, кто обязан выполнять закон. И никого не исключает. И не говорит, что он "ні платити не збирається, ні воювати". Во всяком случае, в процитированном вами посте. Это как раз вы выделяете какие-то категории.
Практика - критерий истины. Выделять категории - важно.
и теперь бессильная злоба на свою неудачу?
не более бессильна чем заверения "конституционалистов" что они готовы защищать родину в окопах - они не будут выполнены. Я считаю более вероятным то, что вы будете подвергнуты насилию со стороны критически мыслящих людей, чем сенс и ему подобные пойдут в окоп.
*Други... займитесь Жизнью сейчас... Никакого мира ДО границ 39го не будет... НИКАК И НИКОГДА... Все это знают... С вазелином или без... Не ипите моск ни себе ни другим... Простите за прямоту речи... Все все знают и делают ДЕНЬГИ... Хотите просто "а пагаварить" - я не против... Только не засерайте друг друга... это лишнее... Есть возможность уехать? Уедьте... Нет возможности? Изыщите... ЗА ВАС это никто не сделает... Не хотите?! Герои... уважаю... но опять же... мы все одинаковые и выбор каждого святой... За сим... ДЗЕН! Быть Добру! * ___________________________________ Прибрати оте впевнене про "кордони до 39"; замінити на --- війна ще на дуже довго; і бачення має право на існування.
flyman написав:....... Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."
В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе то-нибудь подходящее и вовремя уехать.
якщо родився в Пн.Кореї то скоріше за все "нє получаєцца"
Ну, Украина не Пн.Корея. Здесь было до 24.02.2022 запросто.