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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86888689869086918692>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:20

  fox767676 написав:
  sens написав:живемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.


Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають.
Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні.
Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати

Передёргиваете.
sens не исключает себя из тех, кто обязан выполнять закон. И никого не исключает. И не говорит, что он "ні платити не збирається, ні воювати". Во всяком случае, в процитированном вами посте. Это как раз вы выделяете какие-то категории.
А, вообще, откуда у вас столько злобы?
Или вы описали свою ситуацию:
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне.

и теперь бессильная злоба на свою неудачу?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:27

Водночас, за словами глави РНБО, немає жодної вірогідності того, що путін застосує ядерну зброю, доки росія має перевагу у війні.
https://varta1.com.ua/news/glava-rnbo-r ... 82062.html

Навіщо тоді читачам Таймс (партнерам) хоч дрібні ризики...
Достатньо обмежитися лише малесенькою перевагою рфії в війні.
Малесенькою.
Яка регулюється рівнем допомоги Україні від партнерів.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:27

  flyman написав:.......
Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."

В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе что-нибудь подходящее и вовремя уехать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:36

  Xenon написав:на ВиЯре мобилизовано более 400 человек..

До войны на вияре было 4400 сотрудников.
Сколько на вияре было М 25-60 в 2023-2024?
Не думаю, что больше 2000. Скорее 1500
Какое то количество ушло на самоизоляцию.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:40

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."

В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе то-нибудь подходящее и вовремя уехать.

якщо родився в Пн.Кореї то скоріше за все "нє получаєцца"
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:47

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  sens написав:живемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.


Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають.
Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні.
Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати

Передёргиваете.
sens не исключает себя из тех, кто обязан выполнять закон. И никого не исключает. И не говорит, что он "ні платити не збирається, ні воювати". Во всяком случае, в процитированном вами посте. Это как раз вы выделяете какие-то категории.

Практика - критерий истины.
Выделять категории - важно.

и теперь бессильная злоба на свою неудачу?


не более бессильна чем заверения "конституционалистов" что они готовы защищать родину в окопах - они не будут выполнены. Я считаю более вероятным то, что вы будете подвергнуты насилию со стороны критически мыслящих людей, чем сенс и ему подобные пойдут в окоп.
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З телеграму

*Други... займитесь Жизнью сейчас...
Никакого мира ДО границ 39го не будет... НИКАК И НИКОГДА...
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Все все знают и делают ДЕНЬГИ...
Хотите просто "а пагаварить" - я не против...
Только не засерайте друг друга... это лишнее...
Есть возможность уехать? Уедьте...
Нет возможности? Изыщите...
ЗА ВАС это никто не сделает...
Не хотите?! Герои... уважаю... но опять же... мы все одинаковые и выбор каждого святой...
За сим...
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Прибрати оте впевнене про "кордони до 39"; замінити на --- війна ще на дуже довго; і бачення має право на існування.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Нам тут любітєлі руського міра прононують "любовь к Родінє" через примус: "нравіцца нє нрвавіцца - тєрпі моя красавіцца."

В общем-то есть и такой вариант - человеку всё равно где жить (в какой стране) и какая власть - хоть Янукович. хоть Зеленский, хоть Путин. "Лишь бы меня не трогали". Но в реальной жизни так не получается. Какое-то время может получиться, что трогать не будут, но не бесконечно. Так что если не нравится какая-то страна, надо подобрать себе то-нибудь подходящее и вовремя уехать.

якщо родився в Пн.Кореї то скоріше за все "нє получаєцца"

Ну, Украина не Пн.Корея. Здесь было до 24.02.2022 запросто.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:54

  fox767676 написав:..........
Я считаю более вероятным то, что вы будете подвергнуты насилию со стороны критически мыслящих людей, чем сенс и ему подобные пойдут в окоп.

Невероятно.
критически мыслящих людей крайне мало.
Ударение можно сделать и на первом, и на втором слове. :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:56

"Быть Добру!" - это позывной медведчуковцев и беглых москвофилов
особенно в контексте кордонов 1939
чаплыга конечно хитер
для уровня своей аудитории вообще бог
fox767676
 
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