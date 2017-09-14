Додано: Пон 17 чер, 2024 13:20

fox767676 написав: Навесні 2025 побачимо

але мета чаплиги - іпсо, а не аналітика

він іпсошник від бога, справжній, а не як тавро з марафона Навесні 2025 побачимоале мета чаплиги - іпсо, а не аналітикавін іпсошник від бога, справжній, а не як тавро з марафона

Беззаперечно.Тіки з доповненням: мета таких рубити бабло, собі. Але для цього хоч не хоч треба не тільки голе іпсо та пропаганду нести. Треба й достовірні, глибші думки до цього додавати. Від чистого голого іпсо без глибших думок, без вартої уваги інформації дуже швидко всі відвертаються. Не втримати аудиторію. Марахфон, як яскравий приклад.Нікого ніколи не треба ковтати цілком. Нікого і ніколи.І мету чиюсь треба ігнорити.В будь-кого нестандартного можна знайти варте уваги. Відокремити.Бо нема абсолютно чорного і абсолютно білого.До чого ваше *навесні 2025 побачимо*?Ніхто не пропонував звернути увагу на цей момент. Або на Чаплигу хто і що він; яку має мету.Предметом було, що люди різні. І роблять різний вибір. Власний вибір. Не варто цькувати один одного. По цьому є заперечення?Якщо є. То що пропонуєте ви взамін такого твердження?Хоча альтернатива цьому тільки одна --- не повинно бути у людини, громадянина в цей час власного вибору, окрім вперед в окопи добровольцями. А ті, хто має інше бачення, с...