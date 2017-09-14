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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8689869086918692>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:59

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..........
Я считаю более вероятным то, что вы будете подвергнуты насилию со стороны критически мыслящих людей, чем сенс и ему подобные пойдут в окоп.

Невероятно.
критически мыслящих людей крайне мало.
Ударение можно сделать и на первом, и на втором слове. :)


вы знаете
война этот пинок который заставляет многих взрослеть
разве не вы не заметили как возмужал и вырос Долярчик ?
сколько людей при подготовке к ЄВІ откроют для себя как минимум Аристотеля, а может даже Гегеля..
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:03

  fox767676 написав:"Быть Добру!" - это позывной медведчуковцев и беглых москвофилов
особенно в контексте кордонов 1939
чаплыга конечно хитер
для уровня своей аудитории вообще бог

Неважливо хто, головне - це твердження, думка. Точніше в даному випадку - частина думки, тобто твердження про право вибору та відносини.
Стосовно неї маєте заперечення?

А хитрі та маніпулюють абсолютно всі, хто має мету збирати аудиторію. Але від цього справжні твердження (точніше - твердження варті уваги) з купи маніпуляційних не зникають.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:05

  vitaliiangel написав:...............
теперь берём обратную ситуацию. Каждый сам за себя. все хотят выжить и добровольно кучкуются вокруг самых умных и опытных. У обезьян в стае есть вожак, вокруг которого группируются добровольно. Его не назначает генштаб, какждая макака видит кто есть кто. Саммые агрессивные никогда не станут вожаками, насилие в стае не приветствуется.
............

Вы уверены, что у вас правильные представления о выборе вожака в стае обезьян? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:06

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  sens написав:живемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.


Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають.
Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні.
Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати

Передёргиваете.
sens не исключает себя из тех, кто обязан выполнять закон. И никого не исключает. И не говорит, что он "ні платити не збирається, ні воювати". Во всяком случае, в процитированном вами посте. Это как раз вы выделяете какие-то категории.
А, вообще, откуда у вас столько злобы?
Или вы описали свою ситуацию:
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне.

и теперь бессильная злоба на свою неудачу?

Що треба зробити вам ,мені, іншим, владі, щоб не було більше одного тлумачення як треба?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Навесні 2025 побачимо
але мета чаплиги - іпсо, а не аналітика
він іпсошник від бога, справжній, а не як тавро з марафона
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:11

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..........
Я считаю более вероятным то, что вы будете подвергнуты насилию со стороны критически мыслящих людей, чем сенс и ему подобные пойдут в окоп.

Невероятно.
критически мыслящих людей крайне мало.
Ударение можно сделать и на первом, и на втором слове. :)

Поки їхав з Одеси до Києва на авто якраз передивлявся відео з О.Кравець - неодноразово словосполучення " критичне мислення" використовувала. Дійшов висновку що масі їй немає що сказати,тому краще вже посилилась на ст.62 КУ
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Що треба зробити вам ,мені, іншим, владі, щоб не було більше одного тлумачення як треба?


не треба було штопати Конституцію, кромсати її вздовж та попєрьок
статті про землю, про соціальність держави, про статус мов, про неблоковий статус не знали, не знали та й забули.
Запустили мобілізацію одночасно з приватизаціею.
Декомунізація, а 50 річному айтшнику відкупитися - зась ! "Бідні розовощокі лоботряси та юристи-конституціоналісти не зрозуміють!"
Соромно вам повинно бути
Все переробляти доведеться з чистого аркуша після вас
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:17

  fox767676 написав:............
сколько людей при подготовке к ЄВІ откроют для себя как минимум Аристотеля, а может даже Гегеля..

Человека 3 на всю Украину?
Или вы считаете, что 5?
Имею ввиду не "узнают имена", а откроют и хоть немного почитают их работы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:20

  fox767676 написав:Навесні 2025 побачимо
але мета чаплиги - іпсо, а не аналітика
він іпсошник від бога, справжній, а не як тавро з марафона

Беззаперечно.
Тіки з доповненням: мета таких рубити бабло, собі. Але для цього хоч не хоч треба не тільки голе іпсо та пропаганду нести. Треба й достовірні, глибші думки до цього додавати. Від чистого голого іпсо без глибших думок, без вартої уваги інформації дуже швидко всі відвертаються. Не втримати аудиторію. Марахфон, як яскравий приклад.

Нікого ніколи не треба ковтати цілком. Нікого і ніколи.
І мету чиюсь треба ігнорити.

В будь-кого нестандартного можна знайти варте уваги. Відокремити.
Бо нема абсолютно чорного і абсолютно білого.

До чого ваше *навесні 2025 побачимо*?
Ніхто не пропонував звернути увагу на цей момент. Або на Чаплигу хто і що він; яку має мету.
Предметом було, що люди різні. І роблять різний вибір. Власний вибір. Не варто цькувати один одного. По цьому є заперечення?

Якщо є. То що пропонуєте ви взамін такого твердження?
Хоча альтернатива цьому тільки одна --- не повинно бути у людини, громадянина в цей час власного вибору, окрім вперед в окопи добровольцями. А ті, хто має інше бачення, с...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:41

  fox767676 написав:Навесні 2025 побачимо
але мета чаплиги - іпсо, а не аналітика
він іпсошник від бога, справжній, а не як тавро з марафона

там то обертання на британському шпінделі, потім неевклідова геометрія на глобусі, тепер осідлав нову клячу: кордони 39, єдине, що може бути слушне в даний момент, так це вангування (тут як тут і візіонери Сімпсони) СРСР v2.0, напр., 29 августа вигасає ВРУ, і легітимний, що недосидів срок на троні учріждає (щоб віртуально відбути ходку до звонка і відкинутися) в Біловєжі разом з вусатим і бункерним корєшами.
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