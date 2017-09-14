fox767676 написав:Навесні 2025 побачимо але мета чаплиги - іпсо, а не аналітика він іпсошник від бога, справжній, а не як тавро з марафона
там то обертання на британському шпінделі, потім неевклідова геометрія на глобусі, тепер осідлав нову клячу: кордони 39, єдине, що може бути слушне в даний момент, так це вангування (тут як тут і візіонери Сімпсони) СРСР v2.0, напр., 29 августа вигасає ВРУ, і легітимний, що недосидів срок на троні учріждає (щоб віртуально відбути ходку до звонка і відкинутися) в Біловєжі разом з вусатим і бункерним корєшами.
Я помітив . Хорошо ізлагає падлюка, але не встигаю за швидкістю броунівського руху його ідей
fox767676 написав:Навесні 2025 побачимо але мета чаплиги - іпсо, а не аналітика він іпсошник від бога, справжній, а не як тавро з марафона
там то обертання на британському шпінделі, потім неевклідова геометрія на глобусі, тепер осідлав нову клячу: кордони 39, єдине, що може бути слушне в даний момент, так це вангування (тут як тут і візіонери Сімпсони) СРСР v2.0, напр., 29 августа вигасає ВРУ, і легітимний, що недосидів срок на троні учріждає (щоб віртуально відбути ходку до звонка і відкинутися) в Біловєжі разом з вусатим і бункерним корєшами.
Слушне в нього тільки оті пояснення хто куди за ким поїхав; коли як і чому прийняли договори; хто чим займається; хто як куди потрапив; як відбувалися прийняття рішень; і т.д. Це інформативно (нехай з десь і підкорректовує щось). Але звертає увагу на ключові події, точки. (До того ж він обертався сам власне з отима нашими посадовцями. Він, а не ми...).
А от далі! Він робить з оцієї картинки сам висновки, які схоче... От на них дивитися вже не треба. Бо вони більше, як йому схотілося...
Всі ж ковтають саме висновки. А головне -- це аргументи. Самому відокремлювати аргументи. Щоб самому мати свою якусь уяву.
Ще раз -- майже всі банально хавають лише висновки. Готові, приготовлені кимось висновки.
Крайня степень цього --- один з видів єралашиків будівельника. В нього: тиць миць аргументи (іноді взагалі не пов'язані з майбутнім висновком) і бац -- висновок, який йому схотілося. Типу: 2*2=4. Тому ти совок. Спробуй заперечити, що 2*2=4. Тому мій висновок правильний. І аргументований.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
А пуйло у нас що не пробує виграти конкуренцію... То виявляється він може-а я повине так як ти ...поміж краплинками в дощ бігати щоб не замочитись? Життя штука складна В ньому або ти..або тебе.. Я не хочу бути на твоєму місці, тому не міняючи орієнтацію- все таки бути наверху приємніше. Мені більш подобається бути над лайном ніж в лайні Смаки з тобою ( і знання) в нас різні- тому ти нічого й не можеш зрозуміти. Я доступно виразився ПС пішов я від вас сьогодні, надоїли своїми нападками.
Отже можемо продовжити звідти звідки зупинились. Про обмеженість ринку Відповідь проста як двері Поки в Україні рівень ожиріння в рази менший ніж в США - то ми можемо що довго і нудно нарощувати обєми споживання... Правда деякі неадеквати , не розуміють що нарощення не = збільшення кількості... нарощення= зміни структури споживання Наприклад , для виготовлення 1 кг мяса треба 3 кг зернових, для того щоб виростити такий набір продуктів (калорійність не відповідає тільки цим продуктам там ще молоко ,риба,зелень і так далі, я просто зменшив щоб легше було зрозуміти суть) тип продукту___зерно_____мясо_калорійність__необхідно зерна__до калорій Німеччини Україна_______138,4кг___54,8кг__3,138ккал___303кг___303*3,499/3,138=337кг Німеччина_____111 кг____86 кг___3,499ккал___369кг
Якийсь неадекват по економіці ризикне заявити що Україна НЕ ВМІЄ вирощувати зерно і мясо? Надіюсь що не ризикне. А якщо не ризикне- то чим пояснить те що ми програємо як в калорійності так і в якості( я маю на увазі різноманітність) тих харчів які ми споживаємо Чи вистарчить йому розуму зрозуміти що для того щоб просто ДОГНАТИ калорійність споживчого кошика Німців- нам МОЖНА ще збільшувати випуск зерна на 10%..., а для того щоб після порівняння калорійності-покращити ще й споживчі параметри до тих +10% нам треба додати ще +10%, щоб в нас зявились мясопереробні виробництва з власною кормовою базою. Бо сьогодні ми НЕ можемо випустити більше мяса ..бо нашому населенню НЕ вистарчає калорій, а так як калорії в крупах в рази дешевші від калорій в мясі(по вартості виготовлення)-то ми так як їжачки , плачемо,давимось,колемось..але жрем хліб без мяса.....
Тобто ці мої +10% ДОДАТКОВИХ витрат в порівнянні з моїми конкурентами на протязі 5-10 років- і створило РІЗНИЦЮ між Німеччиною і Україної( при цьому НІМЕЧЧИНА вже вперлась у верхню планку необхідності, а ми ще навіть і не відійшли від ментальності коли ХЛІБ-всьому голова...хоча в світі цю голову давно замінила риба/мясо/фрукти/овочі...
Це перше по економіці Як не забанять то спробую пояснити пізніше ( бо якщо викинуть цей то не буде на підставі чого пояснювати далі) Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.
budivelnik написав: Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.
По-перше, ніхто і не пропонував поміняти всіх підприємців. По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні? Якщо зараз котам сосіски кидають, то навіть прибирання сосісок в котів та навіть незначне погіршення раціону вояків, є менш важливим, ніж доукомплектація війська СВІДОМИМ отаким патріотичним бійцем. Ти банально знов і знов підміняєш предмети та спеціально ігнориш ключові обставини, висмикуючи, як заманеться, а не як було вказано.
Тому всі обговорення з тобою зводяться до спростовуваня твоїх перекручень. Нема навіть обміну думками... Ти вигадуєш, перекручуєш, тебе спростовують по саме оцим вигадкам, перекручуваннях. Ти починаєш нервувати, переходити на особистості для підсилення своєї думки)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.
detroytred написав:Нагадую: армія -- це місце не досягнення найбільшої ефективності, а жертвування цим в угоду,
Дядя-ти ДУРАК? Життя людини-це найвища цінність А тому ,якщо вже цим ЖИТТЯМ жертвувати - то тільки з найбільшою ефективністю можна знищити(нанести збитків ворогу)... А з лопаткою проти танків - це не ЖЕРТВУВАННЯ - це пройоб того хто послав це робити.
Ти деколи хоч перечитуєш ту єресь яка в твоїй голові виникає?