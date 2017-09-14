budivelnik написав: Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.
По-перше, ніхто і не пропонував поміняти всіх підприємців. По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні?
Ого-прогрес... До критичного На пальцях За 2 роки , при падінні 30% ріст податків/донатів - 30%... Як думаєш за рахунок чого? Відповідаю а -наявність власного капіталу= відсутність кредитів ( а значить не треба додаткових коштів для обслуговування) б - досить великий обєм доходу до витраченої праці(30 річний професійний досвід вилизування проблем) в - відсутність помилок( всі чи майже всі пройдені 20 років тому) г - наявність доходу, який позволяє навіть в рази зменшивши споживання - підтримувати працездатність на потрібному рівні)
От і виходить Міняти підприємця з списку 200000+ на підприємця, з списку в 200 001+ - толку немаж\Є , чи перший чи другий а своє втратить на мінус нехай тих самих 2*10%=20% втрат в катиегорії яка генерує 70% всього , тобто мінус 14% від абсолютних цифр
Пояснювати чому підприємець який 10 років, без власного капіталу, без жирової прослойки,без досвіду...-нічого не зможе зробити? Ти ж в курсі За перший рік закривається до 30% від тих хто відкрився.. І перших 1 млн підприємців дають 10% ВВП , в той час коли останні 200 000 дають 70% ВВП Доходить?
budivelnik написав: Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.
По-перше, ніхто і не пропонував поміняти всіх підприємців. По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні?
Ого-прогрес... До критичного На пальцях За 2 роки , при падінні 30% ріст податків/донатів - 30%... Як думаєш за рахунок чого? Відповідаю а -наявність власного капіталу= відсутність кредитів ( а значить не треба додаткових коштів для обслуговування) б - досить великий обєм доходу до витраченої праці(30 річний професійний досвід вилизування проблем) в - відсутність помилок( всі чи майже всі пройдені 20 років тому) г - наявність доходу, який позволяє навіть в рази зменшивши споживання - підтримувати працездатність на потрібному рівні)
От і виходить Міняти підприємця з списку 200000+ на підприємця, з списку в 200 001+ - толку немаж\Є , чи перший чи другий а своє втратить на мінус нехай тих самих 2*10%=20% втрат в катиегорії яка генерує 70% всього , тобто мінус 14% від абсолютних цифр
Пояснювати чому підприємець який 10 років, без власного капіталу, без жирової прослойки,без досвіду...-нічого не зможе зробити? Ти ж в курсі За перший рік закривається до 30% від тих хто відкрився.. І перших 1 млн підприємців дають 10% ВВП , в той час коли останні 200 000 дають 70% ВВП Доходить?
Доходить. Що ти знов проігнорував всю думку. Висмикнув, як зручно.
detroytred написав:Що ти знов проігнорував всю думку.
Важко проігнорувати того чого немає. Якщо доведеш що ЗСУ виграє від того що зникне 20% ВВП бо комусь захотілось довести що заміна фахівця з 30 річним досвідом в тилу на фахівця з 5 річним досвідом в тилу не приведе до втрат То не розумію чого ти так про себе печешся Може по своєму алгоритму спрацюєш 25 річного фахівця ЗСУ на пенсії-відправим замість гречкосія в якого 20 років тому було 1,5 роки підготовки Ну нічого ж в гіршу сторону не поміняється..
При чому В моєму варіанті-впаде ВВП в твоєму - виросте обороноздатність..
detroytred написав:Що ти знов проігнорував всю думку.
Важко проігнорувати того чого немає. Якщо доведеш що ЗСУ виграє від того що зникне 20% ВВП бо комусь захотілось довести що заміна фахівця з 30 річним досвідом в тилу на фахівця з 5 річним досвідом в тилу не приведе до втрат То не розумію чого ти так про себе печешся Може по своєму алгоритму спрацюєш 25 річного фахівця ЗСУ на пенсії-відправим замість гречкосія в якого 20 років тому було 1,5 роки підготовки Ну нічого ж в гіршу сторону не поміняється..
При чому В моєму варіанті-впаде ВВП в твоєму - виросте обороноздатність..
То чого ще не бєш в колокола?
І де було, що *ЗСУ виграє від ...*? Навпаки, навіть тільки що нагадав вище -- що програє. Але покажи на скільки критично.
Так ніхто не заперечує, що воєнпенса можуть відправити навіть замість гречкосія. Можуть. Але спочатку змінять закони. А не з хатєлки будівельника відправлять. Ти знов вигадуєш. Я працюю по законам, а не по хатєлкам. Знов все будуєш на вигадках.
І знов сплутав факти: по колоколам, з місією тут ти, а не я.
detroytred написав:2*2=4 тому Детройт ковбаска. Черговий єралашик. *Вони сплять, а я працюю" -- другий єралашик.
Як мене бісить коли людина настільки вперта що навіть не бачить який в неї рівень інтелекту... 1 Є правило НЕ роби нічого -що не хочеш щоб робили з тобою... 2 Для того щоб це правило зрозуміти - треба просто поставити себе на місце опонента...і виконати перевірку.
Пропоную. Є два варіанта Перший Я на своєму місці-заробляю гроші, плачу податки Ти на своєму місці, отримаєш зарплату+крутиш гайки в МІГ29( чи Ф)
Другий варіант міняємось місцями Я на твоє-крутити гайки ...-як довго літак після цього втримається в повітрі? Ти на моє-заробляти гроші - через скільки часу збанкрутуєш і просреш весь капітаю...
І на виході Якщо твій алгоритм- ми програли , літак впав, я працю безплатно , москаль переміг Якщо мій варіант враховуємо доцільність знаходження кожного на тому місці де від нього найбільше ефективності - тоді шанс є
І останнє Ти навіть зараз , на місці дописувача- ПСУЄШ наші шанси на перемогу, бо підтримуєш тільки свій варіант(де ми без літаків і грошей)
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.