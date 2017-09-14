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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86918692869386948695>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.

По-перше, ніхто і не пропонував поміняти всіх підприємців.
По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні?
Ого-прогрес...
До критичного
На пальцях
За 2 роки , при падінні 30% ріст податків/донатів - 30%...
Як думаєш за рахунок чого?
Відповідаю
а -наявність власного капіталу= відсутність кредитів ( а значить не треба додаткових коштів для обслуговування)
б - досить великий обєм доходу до витраченої праці(30 річний професійний досвід вилизування проблем)
в - відсутність помилок( всі чи майже всі пройдені 20 років тому)
г - наявність доходу, який позволяє навіть в рази зменшивши споживання - підтримувати працездатність на потрібному рівні)

От і виходить
Міняти підприємця з списку 200000+ на підприємця, з списку в 200 001+ - толку немаж\Є , чи перший чи другий а своє втратить на мінус нехай тих самих 2*10%=20% втрат в катиегорії яка генерує 70% всього , тобто мінус 14% від абсолютних цифр

Пояснювати чому підприємець який 10 років, без власного капіталу, без жирової прослойки,без досвіду...-нічого не зможе зробити?
Ти ж в курсі
За перший рік закривається до 30% від тих хто відкрився..
І перших 1 млн підприємців дають 10% ВВП , в той час коли останні 200 000 дають 70% ВВП
Доходить?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:26

  detroytred написав:І себе навіть вище Бальцеровича позначив.
Маю право
Я для України - зробив більше ніж Бальцерович зробив для України
При чому я не заперечую що Бальцерович більше від мене зробив для Польщі чи світової економічної думки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.

По-перше, ніхто і не пропонував поміняти всіх підприємців.
По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні?
Ого-прогрес...
До критичного
На пальцях
За 2 роки , при падінні 30% ріст податків/донатів - 30%...
Як думаєш за рахунок чого?
Відповідаю
а -наявність власного капіталу= відсутність кредитів ( а значить не треба додаткових коштів для обслуговування)
б - досить великий обєм доходу до витраченої праці(30 річний професійний досвід вилизування проблем)
в - відсутність помилок( всі чи майже всі пройдені 20 років тому)
г - наявність доходу, який позволяє навіть в рази зменшивши споживання - підтримувати працездатність на потрібному рівні)

От і виходить
Міняти підприємця з списку 200000+ на підприємця, з списку в 200 001+ - толку немаж\Є , чи перший чи другий а своє втратить на мінус нехай тих самих 2*10%=20% втрат в катиегорії яка генерує 70% всього , тобто мінус 14% від абсолютних цифр

Пояснювати чому підприємець який 10 років, без власного капіталу, без жирової прослойки,без досвіду...-нічого не зможе зробити?
Ти ж в курсі
За перший рік закривається до 30% від тих хто відкрився..
І перших 1 млн підприємців дають 10% ВВП , в той час коли останні 200 000 дають 70% ВВП
Доходить?

Доходить.
Що ти знов проігнорував всю думку.
Висмикнув, як зручно.

На цьому все. Вчитися ти апріорі не здатний.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:29

можна звичайно займатись ПРОЖЕКТАМИ а-ля
Давайте візьмемо 1,5 млрд доларів і побудуємо за 10 років нову АЕС...от тільки цей прожект чомусь не показує а як це допоможе завтра...

Точно так само в тебе з барабашовим

у вас все правильно і мене на фронт і синів на фронт...-а ви так колбасками поперекочуєтесь і через 10 років прийдете смужки перед відкриттям АЕС перерізати
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:33

  budivelnik написав:можна звичайно займатись ПРОЖЕКТАМИ а-ля
Давайте візьмемо 1,5 млрд доларів і побудуємо за 10 років нову АЕС...от тільки цей прожект чомусь не показує а як це допоможе завтра...

Точно так само в тебе з барабашовим

у вас все правильно і мене на фронт і синів на фронт...-а ви так колбасками поперекочуєтесь і через 10 років прийдете смужки перед відкриттям АЕС перерізати

2*2=4 тому Детройт ковбаска.
Черговий єралашик.

*Вони сплять, а я працюю" -- другий єралашик.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що ти знов проігнорував всю думку.
Важко проігнорувати того чого немає.
Якщо доведеш що ЗСУ виграє від того що зникне 20% ВВП бо комусь захотілось довести що заміна фахівця з 30 річним досвідом в тилу на фахівця з 5 річним досвідом в тилу не приведе до втрат
То не розумію чого ти так про себе печешся
Може по своєму алгоритму спрацюєш
25 річного фахівця ЗСУ на пенсії-відправим замість гречкосія в якого 20 років тому було 1,5 роки підготовки
Ну нічого ж в гіршу сторону не поміняється..

При чому
В моєму варіанті-впаде ВВП
в твоєму - виросте обороноздатність..

То чого ще не бєш в колокола?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що ти знов проігнорував всю думку.
Важко проігнорувати того чого немає.
Якщо доведеш що ЗСУ виграє від того що зникне 20% ВВП бо комусь захотілось довести що заміна фахівця з 30 річним досвідом в тилу на фахівця з 5 річним досвідом в тилу не приведе до втрат
То не розумію чого ти так про себе печешся
Може по своєму алгоритму спрацюєш
25 річного фахівця ЗСУ на пенсії-відправим замість гречкосія в якого 20 років тому було 1,5 роки підготовки
Ну нічого ж в гіршу сторону не поміняється..

При чому
В моєму варіанті-впаде ВВП
в твоєму - виросте обороноздатність..

То чого ще не бєш в колокола?

І де було, що *ЗСУ виграє від ...*?
Навпаки, навіть тільки що нагадав вище -- що програє. Але покажи на скільки критично.

Так ніхто не заперечує, що воєнпенса можуть відправити навіть замість гречкосія. Можуть. Але спочатку змінять закони.
А не з хатєлки будівельника відправлять.
Ти знов вигадуєш. Я працюю по законам, а не по хатєлкам.
Знов все будуєш на вигадках.

І знов сплутав факти: по колоколам, з місією тут ти, а не я.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:2*2=4 тому Детройт ковбаска.
Черговий єралашик.
*Вони сплять, а я працюю" -- другий єралашик.
Як мене бісить коли людина настільки вперта що навіть не бачить який в неї рівень інтелекту...
1 Є правило
НЕ роби нічого -що не хочеш щоб робили з тобою...
2 Для того щоб це правило зрозуміти - треба просто поставити себе на місце опонента...і виконати перевірку.

Пропоную.
Є два варіанта
Перший
Я на своєму місці-заробляю гроші, плачу податки
Ти на своєму місці, отримаєш зарплату+крутиш гайки в МІГ29( чи Ф)

Другий варіант
міняємось місцями
Я на твоє-крутити гайки ...-як довго літак після цього втримається в повітрі?
Ти на моє-заробляти гроші - через скільки часу збанкрутуєш і просреш весь капітаю...

І на виході
Якщо твій алгоритм- ми програли , літак впав, я працю безплатно , москаль переміг
Якщо мій варіант
враховуємо доцільність знаходження кожного на тому місці де від нього найбільше ефективності - тоді шанс є

І останнє
Ти навіть зараз , на місці дописувача- ПСУЄШ наші шанси на перемогу, бо підтримуєш тільки свій варіант(де ми без літаків і грошей)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:43

  Mimohod написав:Бетон! Приезжайте на погрузку в 11:00. Увидите пустую стоянку. И до войны было 7-9 дней. Лучше закажите столешку из мрамора, поддержите отечественного производителя :)

Если будут заказы, отправлю к вам. Свяжусь в личку. Спасибо
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:53

  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Грабеж это тупо. Нашел магазин или офис под сигнализацией. Взломал двери/окно и ждет наряд спасителей от ТЦК по уважаемой статье.
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