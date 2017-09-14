detroytred написав:2*2=4 тому Детройт ковбаска. Черговий єралашик. *Вони сплять, а я працюю" -- другий єралашик.
Як мене бісить коли людина настільки вперта що навіть не бачить який в неї рівень інтелекту... 1 Є правило НЕ роби нічого -що не хочеш щоб робили з тобою... 2 Для того щоб це правило зрозуміти - треба просто поставити себе на місце опонента...і виконати перевірку.
Пропоную. Є два варіанта Перший Я на своєму місці-заробляю гроші, плачу податки Ти на своєму місці, отримаєш зарплату+крутиш гайки в МІГ29( чи Ф)
Другий варіант міняємось місцями Я на твоє-крутити гайки ...-як довго літак після цього втримається в повітрі? Ти на моє-заробляти гроші - через скільки часу збанкрутуєш і просреш весь капітаю...
І на виході Якщо твій алгоритм- ми програли , літак впав, я працю безплатно , москаль переміг Якщо мій варіант враховуємо доцільність знаходження кожного на тому місці де від нього найбільше ефективності - тоді шанс є
І останнє Ти навіть зараз , на місці дописувача- ПСУЄШ наші шанси на перемогу, бо підтримуєш тільки свій варіант(де ми без літаків і грошей)
Ти знов звів до крайності -- всі помінялися місцями. Або змінив умови -- що є тільки Будівельник і Детройт. І в третє -- потрібні. Саме в піхоту. Свідомі патріотичні дадуть найбільший результат -- в самому актуальнішому місці (у війську). Несвідомі твої конкуренти з задоволенням візьмуть на себе продаж твого товару, сплатять податки.
budivelnik написав: Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.
По-перше, ніхто і не пропонував поміняти всіх підприємців. По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні? Якщо зараз котам сосіски кидають, то навіть прибирання сосісок в котів та навіть незначне погіршення раціону вояків, є менш важливим, ніж доукомплектація війська СВІДОМИМ отаким патріотичним бійцем. Ти банально знов і знов підміняєш предмети та спеціально ігнориш ключові обставини, висмикуючи, як заманеться, а не як було вказано.
Тому всі обговорення з тобою зводяться до спростовуваня твоїх перекручень. Нема навіть обміну думками... Ти вигадуєш, перекручуєш, тебе спростовують по саме оцим вигадкам, перекручуваннях. Ти починаєш нервувати, переходити на особистості для підсилення своєї думки)))
А боец подпольного алкосигарного фронта явно ставит себя в списке чуть ниже Ахмэтова и Жеваги, и как всегда истиной крутЪ-жопЪ А где в том списке два его 35ти летних пышущих здоровьем бизнесмена-добровольца? Снаряды доЛЛярчику сами на ЛБЗ со склада в Славянске, не попадут, и Крым с Торезом отбивать, хоть и лопатами, но надо!
Він скромняшка, лише в ТОП5, а не зразу за ЛРА/Жеваого, але ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Або змінив умови -- що є тільки Будівельник і Детройт.
1 Я не маю можливості ВСТАНОВЛЮВАТИ правила- я можу їх тільки ОБГОВОРЮВАТИ і ПРОПОНУВАТИ те що на мій погляд -краще
Відстоюю ПОСТІЙНО тільки ОДНЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ - це ЄДИНА наша ПЕРЕВАГА Спроба підмінити ЕФЕКТИВНІСТЬ- міфічною СПРАВЕДЛИВІСЮ= ПРОГРАЛИ 2 Мені не подобаються подвійні підходи.. Коли Один заявляє що БУДЕ чекати поки йому запропонують те що ВІДПОВІДАЄ його кваліфікації і тільки тоді ПІДЕ в ЗСУ ( хоча є ПІДГОТОВЛЕНИМ) фахівцем для ЗСУ
І при цьому ця ж людина заявляє ПОФІГ хто і наскільки ефективний на своєму місці праці-його ОБОВЯЗОК плюнути на все і йти в ЗСУ...навіть якщо ці плювки приведуть до погіршення ЕКОНОМІЧНОЇ ситуації для ЗСУ...
ПС Ще раз Забрати 200 000 найуспішніших і поміняти їх на 200 000 початківців=втрата 50% БЮДЖЕТУ Доводити не буду-бо у вас відсутня економічна підготовка необхідного рівня
flyman написав:ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Дейтройт в першому мільйоні, я в останньому Ти в перших рядах Але тебе не беруть не тому що ти не хочеш-а тому що засмердиш всіх навколо, тому від твого смороду-інших бережуть. Ніхто ж не хоче щоб ти його обляпав.
budivelnik написав:Коли Один заявляє що БУДЕ чекати поки йому запропонують те що ВІДПОВІДАЄ його кваліфікації і тільки тоді ПІДЕ в ЗСУ ( хоча є ПІДГОТОВЛЕНИМ) фахівцем для ЗСУ
Ти знов викривив. Цей один каже, що коли призвуть, тоді і піде. Незалежно від кваліфікації та звання. Звісно, якщо це буде згідно закону. А не чиєюсь хатєлкою, да ще й з порушенням закону.
І знов в тебе всі 200 тис.
Будуй не на зручних вигадках своїх. До речі, ти точ само чекаєш, поки призвуть. Будучі підготовленим старшиною десантником розвідроти. Саме востребуване зараз... Обидва військовозобов'язані запасу 2 категорії. Тільки я ще й далеченько від стрілецьких рот: карточок вогню, бойового статуту сухопутних військ, засобів ураження стрілецьких підрозділів і т.д. Мене готувати більше для цього треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Не даєш зупинитись Є +/-200 000 таких як я Є +/-200 000 таких як ти Значить можна написати Для групи Дейтройтів діють ті самі правила як для групи Будівельників.
Якщо перші чекають поки їх призвуть - то це не погіршує економіку , вони можуть чекати поки ЗСУ(ТЦК) не вирішить що їх призив ПОКРАЩИТЬ ЗСУ А от в другої групи трошки інша ситуація Їх бажано не чіпати до моменту поки не перекрите питання першої групи Бо призив Будівельників - ПОГІРШИТЬ ситуацію...
Концептуальну різницю - розумієш? Без привязки БУДІВЕЛЬНИК=ДЕЙТРОЙТ розглядай крізь призму ВІЙСЬКОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛ ЗАПАСУ не потрібний для економіки і ДІЮЧИЙ ПРАЦІВНИК ЕКОНОМІКИ - якого в ЗСУ можна замінити професіоналом ЗАПАСУ без погіршення економічних можливостей.
detroytred написав:До речі, ти точ само чекаєш, поки призвуть. Будучі підготовленим старшиною десантником
Скільки можна Десантником я був в 1985-1991 роках Вже в 2015 - в мене припис не годен ДШВ...і так далі по списку В 2022-2023 - ТРИ підтвердження цього списку Взяти хотіли, я прийшов-вони ВІДМОВИЛИСЬ ЧОТРИРИ рази А повістку дали щоб не займав час. Тому ще раз не про мене особисто
Тепер вже точно все
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 17 чер, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.
Не даєш зупинитись Є +/-200 000 таких як я Є +/-200 000 таких як ти Значить можна написати Для групи Дейтройтів діють ті самі правила як для групи Будівельників.
Якщо перші чекають поки їх призвуть - то це не погіршує економіку , вони можуть чекати поки ЗСУ(ТЦК) не вирішить що їх призив ПОКРАЩИТЬ ЗСУ А от в другої групи трошки інша ситуація Їх бажано не чіпати до моменту поки не перекрите питання першої групи Бо призив Будівельників - ПОГІРШИТЬ ситуацію...
Концептуальну різницю - розумієш? Без привязки БУДІВЕЛЬНИК=ДЕЙТРОЙТ розглядай крізь призму ВІЙСЬКОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛ ЗАПАСУ не потрібний для економіки і ДІЮЧИЙ ПРАЦІВНИК ЕКОНОМІКИ - якого в ЗСУ можна замінити професіоналом ЗАПАСУ без погіршення економічних можливостей.
Тепер вже точно все
Не можна. Бо мова була саме про призов когось накшалт тебе. Не всіх, а частково.
І головне ж -- про найпатріотичнішого свідомого патріота, яким ти себе намагаєшся позиціонувати.
Ти ж будуєш захист себе на підставі чого? Правильно -- аргументації, якщо всіх 200 тис. призвуть. І що детройти всі на диванах. Коли воєнпенсів не всіх, а частково призивають повним ходом.
Там перебільшив, тут переменшив. Отак і зручно маніпулюєш.
detroytred Бросьте эту беседу. Без толку, и будет, как вчера с hxbbgaf - 10 страниц мусора. Что можно доказать, если
Один заявляє що БУДЕ чекати поки йому запропонують те що ВІДПОВІДАЄ його кваліфікації і тільки тоді ПІДЕ в ЗСУ ( хоча є ПІДГОТОВЛЕНИМ) фахівцем для ЗСУ
Сто раз писали, что "ПІДГОТОВЛЕНИЙ фахівець" Вы только при обслуживании самолёта. Если поставить Вас, к примеру, пулемётчиком, то может оказаться, что для этого Вы подготовлены хуже, чем 8 из 10 произвольно выбранных людей 1860. Соответственно, при вашем призыве в качестве пулемётчика мы теряем специалиста, который может завтра срочно понадобиться, а взять срочно будет негде, а приобретаем, возможно, просто "мясо". Так же и с Hotab"ом. Да, может быть ситуация, когда приходится идти и на такое, но пока, к счастью, этого нет. Но тут некоторым это объяснить невозможно - готовы отправить в армию всех, лишь бы не идти самим. И Вы напрасно согласились:
По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні?
От того, кто будет продавать хлеб и водку, ничего не изменится. Для общества и государства. Изменения будут только у конкретного человека.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.