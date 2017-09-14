budivelnik написав:

detroytred написав: 2*2=4 тому Детройт ковбаска.

Черговий єралашик.

*Вони сплять, а я працюю" -- другий єралашик. 2*2=4 тому Детройт ковбаска.Черговий єралашик.*Вони сплять, а я працюю" -- другий єралашик.

Як мене бісить коли людина настільки вперта що навіть не бачить який в неї рівень інтелекту...1 Є правило2 Для того щоб це правило зрозуміти - треба просто поставити себе на місце опонента...і виконати перевірку.Пропоную.Є два варіантаПершийЯ на своєму місці-заробляю гроші, плачу податкиТи на своєму місці, отримаєш зарплату+крутиш гайки в МІГ29( чи Ф)Другий варіантміняємось місцямиЯ на твоє-крутити гайки ...-як довго літак після цього втримається в повітрі?Ти на моє-заробляти гроші - через скільки часу збанкрутуєш і просреш весь капітаю...І на виходіЯкщо твій алгоритм- ми програли , літак впав, я працю безплатно , москаль перемігЯкщо мій варіантвраховуємо доцільність знаходження кожного на тому місці де від нього найбільше ефективності - тоді шанс єІ останнєТи навіть зараз , на місці дописувача- ПСУЄШ наші шанси на перемогу, бо підтримуєш тільки свій варіант(де ми без літаків і грошей)