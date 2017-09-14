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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8692869386948695>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:2*2=4 тому Детройт ковбаска.
Черговий єралашик.
*Вони сплять, а я працюю" -- другий єралашик.
Як мене бісить коли людина настільки вперта що навіть не бачить який в неї рівень інтелекту...
1 Є правило
НЕ роби нічого -що не хочеш щоб робили з тобою...
2 Для того щоб це правило зрозуміти - треба просто поставити себе на місце опонента...і виконати перевірку.

Пропоную.
Є два варіанта
Перший
Я на своєму місці-заробляю гроші, плачу податки
Ти на своєму місці, отримаєш зарплату+крутиш гайки в МІГ29( чи Ф)

Другий варіант
міняємось місцями
Я на твоє-крутити гайки ...-як довго літак після цього втримається в повітрі?
Ти на моє-заробляти гроші - через скільки часу збанкрутуєш і просреш весь капітаю...

І на виході
Якщо твій алгоритм- ми програли , літак впав, я працю безплатно , москаль переміг
Якщо мій варіант
враховуємо доцільність знаходження кожного на тому місці де від нього найбільше ефективності - тоді шанс є

І останнє
Ти навіть зараз , на місці дописувача- ПСУЄШ наші шанси на перемогу, бо підтримуєш тільки свій варіант(де ми без літаків і грошей)

Ти знов звів до крайності -- всі помінялися місцями.
Або змінив умови -- що є тільки Будівельник і Детройт.
І в третє -- потрібні. Саме в піхоту. Свідомі патріотичні дадуть найбільший результат -- в самому актуальнішому місці (у війську). Несвідомі твої конкуренти з задоволенням візьмуть на себе продаж твого товару, сплатять податки.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:13

  барабашов написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Чому ідея поміняти підприємця з власним капіталом з кінця списку на мобілізацію на підприємця без власного капіталу(навіть коли в нього освіта оксфорда)- в наших реаліях приведе до погіршення стану ЗСУ.

По-перше, ніхто і не пропонував поміняти всіх підприємців.
По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні?
Якщо зараз котам сосіски кидають, то навіть прибирання сосісок в котів та навіть незначне погіршення раціону вояків, є менш важливим, ніж доукомплектація війська СВІДОМИМ отаким патріотичним бійцем.
Ти банально знов і знов підміняєш предмети та спеціально ігнориш ключові обставини, висмикуючи, як заманеться, а не як було вказано.

Тому всі обговорення з тобою зводяться до спростовуваня твоїх перекручень. Нема навіть обміну думками...
Ти вигадуєш, перекручуєш, тебе спростовують по саме оцим вигадкам, перекручуваннях. Ти починаєш нервувати, переходити на особистості для підсилення своєї думки)))

А боец подпольного алкосигарного фронта явно ставит себя в списке чуть ниже Ахмэтова и Жеваги, и как всегда истиной крутЪ-жопЪ
А где в том списке два его 35ти летних пышущих здоровьем бизнесмена-добровольца? Снаряды доЛЛярчику сами на ЛБЗ со склада в Славянске, не попадут, и Крым с Торезом отбивать, хоть и лопатами, но надо!

Він скромняшка, лише в ТОП5, а не зразу за ЛРА/Жеваого, але ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:13

  detroytred написав:Або змінив умови -- що є тільки Будівельник і Детройт.
1 Я не маю можливості ВСТАНОВЛЮВАТИ правила- я можу їх тільки ОБГОВОРЮВАТИ і ПРОПОНУВАТИ те що на мій погляд -краще

Відстоюю ПОСТІЙНО тільки ОДНЕ
ЕФЕКТИВНІСТЬ - це ЄДИНА наша ПЕРЕВАГА
Спроба підмінити ЕФЕКТИВНІСТЬ- міфічною СПРАВЕДЛИВІСЮ= ПРОГРАЛИ
2 Мені не подобаються подвійні підходи..
Коли
Один заявляє що БУДЕ чекати поки йому запропонують те що ВІДПОВІДАЄ його кваліфікації і тільки тоді ПІДЕ в ЗСУ ( хоча є ПІДГОТОВЛЕНИМ) фахівцем для ЗСУ

І при цьому
ця ж людина заявляє
ПОФІГ хто і наскільки ефективний на своєму місці праці-його ОБОВЯЗОК плюнути на все і йти в ЗСУ...навіть якщо ці плювки приведуть до погіршення ЕКОНОМІЧНОЇ ситуації для ЗСУ...

ПС
Ще раз
Забрати 200 000 найуспішніших і поміняти їх на 200 000 початківців=втрата 50% БЮДЖЕТУ
Доводити не буду-бо у вас відсутня економічна підготовка необхідного рівня

ППС
на сьогодні все, ліміт повідомлень- вибраний.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:16

  flyman написав:ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Дейтройт в першому мільйоні, я в останньому
Ти в перших рядах
Але тебе не беруть не тому що ти не хочеш-а тому що засмердиш всіх навколо, тому від твого смороду-інших бережуть.
Ніхто ж не хоче щоб ти його обляпав.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:19

  budivelnik написав:Коли
Один заявляє що БУДЕ чекати поки йому запропонують те що ВІДПОВІДАЄ його кваліфікації і тільки тоді ПІДЕ в ЗСУ ( хоча є ПІДГОТОВЛЕНИМ) фахівцем для ЗСУ

Ти знов викривив.
Цей один каже, що коли призвуть, тоді і піде.
Незалежно від кваліфікації та звання. Звісно, якщо це буде згідно закону. А не чиєюсь хатєлкою, да ще й з порушенням закону.

І знов в тебе всі 200 тис.

Будуй не на зручних вигадках своїх.
До речі, ти точ само чекаєш, поки призвуть. Будучі підготовленим старшиною десантником розвідроти. Саме востребуване зараз...
Обидва військовозобов'язані запасу 2 категорії. Тільки я ще й далеченько від стрілецьких рот: карточок вогню, бойового статуту сухопутних військ, засобів ураження стрілецьких підрозділів і т.д.
Мене готувати більше для цього треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І знов в тебе всі 200 тис.
Не даєш зупинитись
Є +/-200 000 таких як я
Є +/-200 000 таких як ти
Значить можна написати
Для групи Дейтройтів діють ті самі правила як для групи Будівельників.

Якщо перші чекають поки їх призвуть - то це не погіршує економіку , вони можуть чекати поки ЗСУ(ТЦК) не вирішить що їх призив ПОКРАЩИТЬ ЗСУ
А от в другої групи трошки інша ситуація
Їх бажано не чіпати до моменту поки не перекрите питання першої групи
Бо призив Будівельників - ПОГІРШИТЬ ситуацію...

Концептуальну різницю - розумієш?
Без привязки БУДІВЕЛЬНИК=ДЕЙТРОЙТ
розглядай крізь призму
ВІЙСЬКОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛ ЗАПАСУ не потрібний для економіки
і
ДІЮЧИЙ ПРАЦІВНИК ЕКОНОМІКИ - якого в ЗСУ можна замінити професіоналом ЗАПАСУ
без погіршення економічних можливостей.
  detroytred написав:До речі, ти точ само чекаєш, поки призвуть. Будучі підготовленим старшиною десантником

Скільки можна
Десантником я був в 1985-1991 роках
Вже в 2015 - в мене припис
не годен ДШВ...і так далі по списку
В 2022-2023 - ТРИ підтвердження цього списку
Взяти хотіли, я прийшов-вони ВІДМОВИЛИСЬ ЧОТРИРИ рази
А повістку дали щоб не займав час.
Тому ще раз
не про мене особисто

Тепер вже точно все
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 17 чер, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:29

  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Треба було до початку скоєння злочину враховувати судову практику, фактично є всього три причини з якими ані роботи окрім вантажника на ринок чи в армію піти. Дур@к
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:35

  UA написав:
  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Грабеж это тупо. Нашел магазин или офис под сигнализацией. Взломал двери/окно и ждет наряд спасителей от ТЦК по уважаемой статье.
яка зараз поважна стаття ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:36

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І знов в тебе всі 200 тис.
Не даєш зупинитись
Є +/-200 000 таких як я
Є +/-200 000 таких як ти
Значить можна написати
Для групи Дейтройтів діють ті самі правила як для групи Будівельників.

Якщо перші чекають поки їх призвуть - то це не погіршує економіку , вони можуть чекати поки ЗСУ(ТЦК) не вирішить що їх призив ПОКРАЩИТЬ ЗСУ
А от в другої групи трошки інша ситуація
Їх бажано не чіпати до моменту поки не перекрите питання першої групи
Бо призив Будівельників - ПОГІРШИТЬ ситуацію...

Концептуальну різницю - розумієш?
Без привязки БУДІВЕЛЬНИК=ДЕЙТРОЙТ
розглядай крізь призму
ВІЙСЬКОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛ ЗАПАСУ не потрібний для економіки
і
ДІЮЧИЙ ПРАЦІВНИК ЕКОНОМІКИ - якого в ЗСУ можна замінити професіоналом ЗАПАСУ
без погіршення економічних можливостей.

Тепер вже точно все

Не можна.
Бо мова була саме про призов когось накшалт тебе. Не всіх, а частково.

І головне ж -- про найпатріотичнішого свідомого патріота, яким ти себе намагаєшся позиціонувати.

Ти ж будуєш захист себе на підставі чого? Правильно -- аргументації, якщо всіх 200 тис. призвуть.
І що детройти всі на диванах. Коли воєнпенсів не всіх, а частково призивають повним ходом.

Там перебільшив, тут переменшив.
Отак і зручно маніпулюєш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:40

detroytred
Бросьте эту беседу. Без толку, и будет, как вчера с hxbbgaf - 10 страниц мусора.
Что можно доказать, если
Один заявляє що БУДЕ чекати поки йому запропонують те що ВІДПОВІДАЄ його кваліфікації і тільки тоді ПІДЕ в ЗСУ ( хоча є ПІДГОТОВЛЕНИМ) фахівцем для ЗСУ

Сто раз писали, что "ПІДГОТОВЛЕНИЙ фахівець" Вы только при обслуживании самолёта.
Если поставить Вас, к примеру, пулемётчиком, то может оказаться, что для этого Вы подготовлены хуже, чем 8 из 10 произвольно выбранных людей 1860.
Соответственно, при вашем призыве в качестве пулемётчика мы теряем специалиста, который может завтра срочно понадобиться, а взять срочно будет негде, а приобретаем, возможно, просто "мясо". Так же и с Hotab"ом.
Да, может быть ситуация, когда приходится идти и на такое, но пока, к счастью, этого нет. Но тут некоторым это объяснить невозможно - готовы отправить в армию всех, лишь бы не идти самим.
И Вы напрасно согласились:
По-друге, ніхто не заперечував, що призведе до погіршення. Призведе, але до якого, на скільки? Критичного чи ні?

От того, кто будет продавать хлеб и водку, ничего не изменится. Для общества и государства. Изменения будут только у конкретного человека.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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