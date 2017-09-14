flyman написав:ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Дейтройт в першому мільйоні, я в останньому Ти в перших рядах Але тебе не беруть не тому що ти не хочеш-а тому що засмердиш всіх навколо, тому від твого смороду-інших бережуть. Ніхто ж не хоче щоб ти його обляпав.
відповідь не правильна, але як на прапора, то логічно, тепер правильна відповідь: 1ша черга хотаб (як учасник АТО в тому числі), 2га черга будівельник (ВДВник) та різні силові і цивільні цицькоцмудильники, 3я черга детройд (+ решта воєнсилопєнсів) що крутили гайки а не зброю, 4а хто колись тримав в руках зброю навіть якщо то було в СА
Успіх і йому подібні цивільні мирнонепридатнокомісовані чекають коли закінчаться попередні черги або можуть поза чергою добровольцями в глибокий тил охороняти мукачево-львівські інфраструктурній об"єкти від Шахідів
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2024 15:49, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Скільки можна Десантником я був в 1985-1991 роках Вже в 2015 - в мене припис не годен ДШВ...і так далі по списку В 2022-2023 - ТРИ підтвердження цього списку Взяти хотіли, я прийшов-вони ВІДМОВИЛИСЬ ЧОТРИРИ рази А повістку дали щоб не займав час. Тому ще раз не про мене особисто
Тепер вже точно все
Ти не знаєш про виліковні дива ВЛК?
Так і мене не призивають по ряду поважних)) причин.
Про те і мова, що я не заперечую -- свій непризов своєю важливістю. Ти доказуєш саме важливістю. Тіко разом з усіма 200 тис.
Я показую твій шлях у військо саме з твоєї ж логіки -- окремого воєнпенса призвати на кулеметника нічого такого. Я у відповідь показую -- так і Будівельника теж ніяких значних проблем.
flyman написав:ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Дейтройт в першому мільйоні, я в останньому Ти в перших рядах Але тебе не беруть не тому що ти не хочеш-а тому що засмердиш всіх навколо, тому від твого смороду-інших бережуть. Ніхто ж не хоче щоб ти його обляпав.
відповідь не правильна, але як на прапора, то логічно, тепер правильна відповідь:
1ша черга хотаб (як учасник АТО в тому числі) 2га черга будівельник (як відмінники ВДВник) 3я черга детройд 4а черга Успіх і йому подібні
Воно логічно тільки за умов, що черга одна.
В реалі -- їх навіть більше, ніж чотири. І не з-за прівілєгій.
Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства. Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды". Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману.
Да, тут вчера вспоминали о Стиве Джобсе. К вопросу о психологии предпринимателя, что ему помогает богатеть:
Тогда шла доработка игры Breakout и была объявлена премия за оптимизацию схемы игры в размере 100 долларов за каждый исключенный из схемы чип. Джобс вызвался взяться за эту работу, но так как плохо разбирался в разработке электронных схем, вынужден был обратиться к Возняку, работавшему тогда в Hewlett-Packard. Дополнительная сложность заключалась в сроках — Джобс заявил, что работу нужно было выполнить за 4 дня. На разработку такой схемы обычно требуется несколько месяцев, но Джобс смог убедить Возняка, что тот справится за 4 дня. Возняк практически не спал четверо суток, днём работая на основной работе, но выполнил задание, разработав за отведённое время схему игры. При этом, к большому удивлению инженеров Atari, он использовал всего 45 чипов[54][55] (подобные схемы тогда содержали 130—170 чипов, а наиболее удачно разработанные — 70—100 чипов). За эту работу Джобс передал Возняку чек на 350 долларов. Однако позднее выяснилось, что Джобс обманул своего партнёра, сообщив, что в Atari ему заплатили только 700 долларов. Джобс умолчал об объявленной премии в 100 долларов за каждый сэкономленный чип, которая на самом деле в сумме составила 5000 долларов. Получалось, что эту премию Джобс полностью присвоил себе[55]. Кроме того, четырёхдневный срок Джобс тоже выдумал, потому что хотел успеть на ферму Фридланда к сбору урожая яблок и торопился на самолёт[56]. Получив деньги, он бросил работу в Atari.
Пикассо говорил: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». И мы никогда не стеснялись воровать великие идеи[99]. — Стив Джобс
http://surl.li/uonma Случай с Возняком был, правда, исключением и Джобс разбогател не благодаря этому, но характеризует. Так это ещё надо учесть, что Джобс не чистый предприниматель. Он всё-таки ещё в какой-то мере и разработчик.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД У них более ценится белое мясо рыбы И в озёрах Баварии полно белой рыбы типа судака или сибаса, я в ней не разбираюсь, не караси точно, которую никто не ловит, тем более пенсы, не имеющие возможности у нас купить курицу по акции. Возможно есть места с платной рыбалкой, но реально озёра этой рыбой кишат, как и малые реки
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.
барабашов написав:ЛАД У них более ценится белое мясо рыбы И в озёрах Баварии полно белой рыбы типа судака или сибаса, я в ней не разбираюсь, не караси точно, которую никто не ловит, тем более пенсы, не имеющие возможности у нас купить курицу по акции. Возможно есть места с платной рыбалкой, но реально озёра этой рыбой кишат, как и малые реки
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.