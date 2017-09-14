Тогда шла доработка игры Breakout и была объявлена премия за оптимизацию схемы игры в размере 100 долларов за каждый исключенный из схемы чип. Джобс вызвался взяться за эту работу, но так как плохо разбирался в разработке электронных схем, вынужден был обратиться к Возняку, работавшему тогда в Hewlett-Packard. Дополнительная сложность заключалась в сроках — Джобс заявил, что работу нужно было выполнить за 4 дня. На разработку такой схемы обычно требуется несколько месяцев, но Джобс смог убедить Возняка, что тот справится за 4 дня.

Возняк практически не спал четверо суток, днём работая на основной работе, но выполнил задание, разработав за отведённое время схему игры. При этом, к большому удивлению инженеров Atari, он использовал всего 45 чипов[54][55] (подобные схемы тогда содержали 130—170 чипов, а наиболее удачно разработанные — 70—100 чипов). За эту работу Джобс передал Возняку чек на 350 долларов. Однако позднее выяснилось, что Джобс обманул своего партнёра, сообщив, что в Atari ему заплатили только 700 долларов. Джобс умолчал об объявленной премии в 100 долларов за каждый сэкономленный чип, которая на самом деле в сумме составила 5000 долларов. Получалось, что эту премию Джобс полностью присвоил себе[55]. Кроме того, четырёхдневный срок Джобс тоже выдумал, потому что хотел успеть на ферму Фридланда к сбору урожая яблок и торопился на самолёт[56]. Получив деньги, он бросил работу в Atari.