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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8692869386948695
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:43

  budivelnik написав:
  flyman написав:ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Дейтройт в першому мільйоні, я в останньому
Ти в перших рядах
Але тебе не беруть не тому що ти не хочеш-а тому що засмердиш всіх навколо, тому від твого смороду-інших бережуть.
Ніхто ж не хоче щоб ти його обляпав.

відповідь не правильна, але як на прапора, то логічно,
тепер правильна відповідь:
1ша черга хотаб (як учасник АТО в тому числі),
2га черга будівельник (ВДВник) та різні силові і цивільні цицькоцмудильники,
3я черга детройд (+ решта воєнсилопєнсів) що крутили гайки а не зброю,
4а хто колись тримав в руках зброю навіть якщо то було в СА

Успіх і йому подібні цивільні мирнонепридатнокомісовані чекають коли закінчаться попередні черги або можуть поза чергою добровольцями в глибокий тил охороняти мукачево-львівські інфраструктурній об"єкти від Шахідів
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2024 15:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:46

  budivelnik написав:Скільки можна
Десантником я був в 1985-1991 роках
Вже в 2015 - в мене припис
не годен ДШВ...і так далі по списку
В 2022-2023 - ТРИ підтвердження цього списку
Взяти хотіли, я прийшов-вони ВІДМОВИЛИСЬ ЧОТРИРИ рази
А повістку дали щоб не займав час.
Тому ще раз
не про мене особисто

Тепер вже точно все

Ти не знаєш про виліковні дива ВЛК?

Так і мене не призивають по ряду поважних)) причин.

Про те і мова, що я не заперечую -- свій непризов своєю важливістю.
Ти доказуєш саме важливістю.
Тіко разом з усіма 200 тис.

Я показую твій шлях у військо саме з твоєї ж логіки -- окремого воєнпенса призвати на кулеметника нічого такого. Я у відповідь показую -- так і Будівельника теж ніяких значних проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:51

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Дейтройт в першому мільйоні, я в останньому
Ти в перших рядах
Але тебе не беруть не тому що ти не хочеш-а тому що засмердиш всіх навколо, тому від твого смороду-інших бережуть.
Ніхто ж не хоче щоб ти його обляпав.

відповідь не правильна, але як на прапора, то логічно,
тепер правильна відповідь:

1ша черга хотаб (як учасник АТО в тому числі)
2га черга будівельник (як відмінники ВДВник)
3я черга детройд
4а черга Успіх і йому подібні

Воно логічно тільки за умов, що черга одна.

В реалі -- їх навіть більше, ніж чотири.
І не з-за прівілєгій.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:21

Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства.
Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:36

Да, тут вчера вспоминали о Стиве Джобсе.
К вопросу о психологии предпринимателя, что ему помогает богатеть:
Тогда шла доработка игры Breakout и была объявлена премия за оптимизацию схемы игры в размере 100 долларов за каждый исключенный из схемы чип. Джобс вызвался взяться за эту работу, но так как плохо разбирался в разработке электронных схем, вынужден был обратиться к Возняку, работавшему тогда в Hewlett-Packard. Дополнительная сложность заключалась в сроках — Джобс заявил, что работу нужно было выполнить за 4 дня. На разработку такой схемы обычно требуется несколько месяцев, но Джобс смог убедить Возняка, что тот справится за 4 дня.
Возняк практически не спал четверо суток, днём работая на основной работе, но выполнил задание, разработав за отведённое время схему игры. При этом, к большому удивлению инженеров Atari, он использовал всего 45 чипов[54][55] (подобные схемы тогда содержали 130—170 чипов, а наиболее удачно разработанные — 70—100 чипов). За эту работу Джобс передал Возняку чек на 350 долларов. Однако позднее выяснилось, что Джобс обманул своего партнёра, сообщив, что в Atari ему заплатили только 700 долларов. Джобс умолчал об объявленной премии в 100 долларов за каждый сэкономленный чип, которая на самом деле в сумме составила 5000 долларов. Получалось, что эту премию Джобс полностью присвоил себе[55]. Кроме того, четырёхдневный срок Джобс тоже выдумал, потому что хотел успеть на ферму Фридланда к сбору урожая яблок и торопился на самолёт[56]. Получив деньги, он бросил работу в Atari.

Пикассо говорил: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». И мы никогда не стеснялись воровать великие идеи[99].
— Стив Джобс

http://surl.li/uonma
Случай с Возняком был, правда, исключением и Джобс разбогател не благодаря этому, но характеризует.
Так это ещё надо учесть, что Джобс не чистый предприниматель. Он всё-таки ещё в какой-то мере и разработчик.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:38

ЛАД
У них более ценится белое мясо рыбы
И в озёрах Баварии полно белой рыбы типа судака или сибаса, я в ней не разбираюсь, не караси точно, которую никто не ловит, тем более пенсы, не имеющие возможности у нас купить курицу по акции.
Возможно есть места с платной рыбалкой, но реально озёра этой рыбой кишат, как и малые реки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:43

  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Раньше сядешь - раньше выйдеш и отсидиш как человек )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:47

  барабашов написав:ЛАД
У них более ценится белое мясо рыбы
И в озёрах Баварии полно белой рыбы типа судака или сибаса, я в ней не разбираюсь, не караси точно, которую никто не ловит, тем более пенсы, не имеющие возможности у нас купить курицу по акции.
Возможно есть места с платной рыбалкой, но реально озёра этой рыбой кишат, как и малые реки

Ценится. Красная рыба заметно дороже. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:49

  Mimohod написав:
  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Раньше сядешь - раньше выйдеш и отсидиш как человек )))

не ясно, яка в 18 мобілізація, але відкинутися в 25 саме то що треба ... знову вчений згвалтував журналіста?
flyman
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  #<1 ... 8692869386948695
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