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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8693869486958696>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:46

  budivelnik написав:Скільки можна
Десантником я був в 1985-1991 роках
Вже в 2015 - в мене припис
не годен ДШВ...і так далі по списку
В 2022-2023 - ТРИ підтвердження цього списку
Взяти хотіли, я прийшов-вони ВІДМОВИЛИСЬ ЧОТРИРИ рази
А повістку дали щоб не займав час.
Тому ще раз
не про мене особисто

Тепер вже точно все

Ти не знаєш про виліковні дива ВЛК?

Так і мене не призивають по ряду поважних)) причин.

Про те і мова, що я не заперечую -- свій непризов своєю важливістю.
Ти доказуєш саме важливістю.
Тіко разом з усіма 200 тис.

Я показую твій шлях у військо саме з твоєї ж логіки -- окремого воєнпенса призвати на кулеметника нічого такого. Я у відповідь показую -- так і Будівельника теж ніяких значних проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:51

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:ніяк не може визначитися в якій із мобілізаційних черг до/після детроєда.
Дейтройт в першому мільйоні, я в останньому
Ти в перших рядах
Але тебе не беруть не тому що ти не хочеш-а тому що засмердиш всіх навколо, тому від твого смороду-інших бережуть.
Ніхто ж не хоче щоб ти його обляпав.

відповідь не правильна, але як на прапора, то логічно,
тепер правильна відповідь:

1ша черга хотаб (як учасник АТО в тому числі)
2га черга будівельник (як відмінники ВДВник)
3я черга детройд
4а черга Успіх і йому подібні

Воно логічно тільки за умов, що черга одна.

В реалі -- їх навіть більше, ніж чотири.
І не з-за прівілєгій.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:21

Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства.
Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману. :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:36

Да, тут вчера вспоминали о Стиве Джобсе.
К вопросу о психологии предпринимателя, что ему помогает богатеть:
Тогда шла доработка игры Breakout и была объявлена премия за оптимизацию схемы игры в размере 100 долларов за каждый исключенный из схемы чип. Джобс вызвался взяться за эту работу, но так как плохо разбирался в разработке электронных схем, вынужден был обратиться к Возняку, работавшему тогда в Hewlett-Packard. Дополнительная сложность заключалась в сроках — Джобс заявил, что работу нужно было выполнить за 4 дня. На разработку такой схемы обычно требуется несколько месяцев, но Джобс смог убедить Возняка, что тот справится за 4 дня.
Возняк практически не спал четверо суток, днём работая на основной работе, но выполнил задание, разработав за отведённое время схему игры. При этом, к большому удивлению инженеров Atari, он использовал всего 45 чипов[54][55] (подобные схемы тогда содержали 130—170 чипов, а наиболее удачно разработанные — 70—100 чипов). За эту работу Джобс передал Возняку чек на 350 долларов. Однако позднее выяснилось, что Джобс обманул своего партнёра, сообщив, что в Atari ему заплатили только 700 долларов. Джобс умолчал об объявленной премии в 100 долларов за каждый сэкономленный чип, которая на самом деле в сумме составила 5000 долларов. Получалось, что эту премию Джобс полностью присвоил себе[55]. Кроме того, четырёхдневный срок Джобс тоже выдумал, потому что хотел успеть на ферму Фридланда к сбору урожая яблок и торопился на самолёт[56]. Получив деньги, он бросил работу в Atari.

Пикассо говорил: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». И мы никогда не стеснялись воровать великие идеи[99].
— Стив Джобс

http://surl.li/uonma
Случай с Возняком был, правда, исключением и Джобс разбогател не благодаря этому, но характеризует.
Так это ещё надо учесть, что Джобс не чистый предприниматель. Он всё-таки ещё в какой-то мере и разработчик.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:38

ЛАД
У них более ценится белое мясо рыбы
И в озёрах Баварии полно белой рыбы типа судака или сибаса, я в ней не разбираюсь, не караси точно, которую никто не ловит, тем более пенсы, не имеющие возможности у нас купить курицу по акции.
Возможно есть места с платной рыбалкой, но реально озёра этой рыбой кишат, как и малые реки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:47

  барабашов написав:ЛАД
У них более ценится белое мясо рыбы
И в озёрах Баварии полно белой рыбы типа судака или сибаса, я в ней не разбираюсь, не караси точно, которую никто не ловит, тем более пенсы, не имеющие возможности у нас купить курицу по акции.
Возможно есть места с платной рыбалкой, но реально озёра этой рыбой кишат, как и малые реки

Ценится. Красная рыба заметно дороже. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Зеленський втратив 20% підтримки менше, ніж за рік: зараз його підтримують 56%, у вересні 2023 року цей показник був 77%, — опитування КМІС

▪ З "захопленням" до президента ставилися у вересні 2023 року 33%, а зараз 8%.


Я думаю это рисованный рейтинг. Завышен раза в два
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:08

Бетон
Зеленський втратив 20% підтримки


І збірна 3-0… у тебе там є місця в Польщу?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки тут обговорюють сібас та інші кольори риби ... напишу свої думки по темі ...

1) Ультиматум Путіна
Вже раніше писав, що це ультиматум відчаю.
Спроба перетягнути увагу до себе
Не спрацювало. Ні на кого не подіяло
Час слухати Путіна пройшов

2) Самміт миру ...
Дуже спеціфічний захід.
З одного боку, не проводити - не варіант
З іншого боку, результату ніякого від нього і не могло бути

Це, скоріше, самміт підтримки

Але, навіть з цього тухлого заходу, українські генії дипломатії не змогли витягнути побільше профіту
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:З іншого боку, результату ніякого від нього і не могло бути

Результат міг бути, але що його не буде стало зрозуміло після візиту Блінкіна до Китаю
Дюрі-бачі
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