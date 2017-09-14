vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.
В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.
vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.
В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.
знаете чем чревато быть попрошайкой? тем что перестанут помогать. Бедных родственников никто не любит. Приедет к вам в квартиру беженка с Бахмута, будет жить за ваш счёт, каждый вечер рассказывая про ужасы войны. Надолго вас хватит? Меня где-то на год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 чер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.
В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.