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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8693869486958696
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.

В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:25

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.

В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.

знаете чем чревато быть попрошайкой? тем что перестанут помогать. Бедных родственников никто не любит. Приедет к вам в квартиру беженка с Бахмута, будет жить за ваш счёт, каждый вечер рассказывая про ужасы войны. Надолго вас хватит? Меня где-то на год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 чер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:26

Штраф за шум генератора


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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:45

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.

В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.

цар харошій, баярє плахія!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:46

  UA написав:
  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Грабеж это тупо. Нашел магазин или офис под сигнализацией. Взломал двери/окно и ждет наряд спасителей от ТЦК по уважаемой статье.
а ті приїзжають з двома свідками од тцк і ваша кража зі взломом перекваліфіковується в те саме пограбування )
Banderlog
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