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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8694869586968697>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.

В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:25

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.

В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.

знаете чем чревато быть попрошайкой? тем что перестанут помогать. Бедных родственников никто не любит. Приедет к вам в квартиру беженка с Бахмута, будет жить за ваш счёт, каждый вечер рассказывая про ужасы войны. Надолго вас хватит? Меня где-то на год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 чер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:26

Штраф за шум генератора


"Правительство на другой планете живет, родной"
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:45

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:кто эти люди? рейтинг зе должен упасть до количества пенсионеров и госсужащих с бронью.

В моєму оточенні більшість за, адже "Навіть *матюки* Трамп визнає, що він дуже ефективний попрошйка", особисто я дуже не люблю преЗЕдента, але підтримую, що його треба залишати на посаді, але терміново потрібно прибирати його сенаристів, того ж Єрмака.

цар харошій, баярє плахія!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:46

  UA написав:
  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Грабеж это тупо. Нашел магазин или офис под сигнализацией. Взломал двери/окно и ждет наряд спасителей от ТЦК по уважаемой статье.
а ті приїзжають з двома свідками од тцк і ваша кража зі взломом перекваліфіковується в те саме пограбування )
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І збірна 3-0…

птср\депресії
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  Schmit написав:Штраф за шум генератора


"Правительство на другой планете живет, родной"

по просьбє трудящіхся
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:00

  pesikot написав:2) Самміт миру ...
Дуже спеціфічний захід.
З одного боку, не проводити - не варіант
З іншого боку, результату ніякого від нього і не могло бути

Це, скоріше, самміт підтримки

Але, навіть з цього тухлого заходу, українські генії дипломатії не змогли витягнути побільше профіту

Наприклад? Що ви очікували отримати від саміту?
1) Ключові пункти формули миру Зе увійшли до комюніке, яке підписали 80+ країн. Карл! Раніше нас підтримували 50+.
2) Ряд країн заявили про військову та грошову підтримку. Напр., Данія про передачу на днях Ф16.
3) Високопосадовці з різних країн зробили голосні заяви на весь світ про підтримку України та про "ПТН ПНХ". Напр., "якщо пітун не погодиться на мир згідно уставу ООН, то ми змусимо його це зробити" і т.д.
Вважаю, що це важливі кроки у напрямку досягнення миру на умовах України.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В моєму оточенні більшість за

Мене дивує вміння закарпатців підтримувати всяке гівно. Ніби й близько до Європи, але...
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:06

  fler написав:
  pesikot написав:2) Самміт миру ...
Дуже спеціфічний захід.
З одного боку, не проводити - не варіант
З іншого боку, результату ніякого від нього і не могло бути

Це, скоріше, самміт підтримки

Але, навіть з цього тухлого заходу, українські генії дипломатії не змогли витягнути побільше профіту

Наприклад? Що ви очікували отримати від саміту?
1) Ключові пункти формули миру Зе увійшли до комюніке, яке підписали 80+ країн. Карл! Раніше нас підтримували 50+.
2) Ряд країн заявили про військову та грошову підтримку. Напр., Данія про передачу на днях Ф16.
3) Високопосадовці з різних країн зробили голосні заяви на весь світ про підтримку України та про "ПТН ПНХ". Напр., "якщо пітун не погодиться на мир згідно уставу ООН, то ми змусимо його це зробити" і т.д.
Вважаю, що це важливі кроки у напрямку досягнення миру на умовах України.

Так я і написав, що це самміт підтримки ... а до миру це дуже далеко

Мені більше подобається, що заяву Путіна повністю злили в унітаз
pesikot
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