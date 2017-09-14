Ключові пункти формули миру
це має бути щось на кшталт заборони ракетних обстрілів по містах і інфраструктурі, потом відвод артилерії за лінію розграничення. І запрос військ оон на лінію зіткнення.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 19:12
Ключові пункти формули миру
це має бути щось на кшталт заборони ракетних обстрілів по містах і інфраструктурі, потом відвод артилерії за лінію розграничення. І запрос військ оон на лінію зіткнення.
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:13
Метою візиту Блінкіна було попередити Китай. Китай проігнорував попередження
Бо Китаю ну дуже подобається сучасна Росія в війні.
Нафта та газ з великими знижками.
В Росію можно продавати смартфони на колесах, бо назвати це авто - неможливо
Але то було трішки раніше
Блінкен повернувся додому і ... вхерачили санкції
От тепер і подивимось на Китай.
Ні, вони не відмовляться від підтримки Россії.
А от як вони будуть обходити санкції, оце цікаво
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:15
Додано: Пон 17 чер, 2024 20:15
у кого то отключают свет или энергосистема чудесно исцелилась после повышения тарифа? у меня в последний раз отключали 31.05
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