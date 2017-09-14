|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:12
fler написав:
1) Ключові пункти формули миру Зе увійшли до комюніке, яке підписали 80+ країн. Карл! Раніше нас підтримували 50+.
Ключові пункти формули миру
це має бути щось на кшталт заборони ракетних обстрілів по містах і інфраструктурі, потом відвод артилерії за лінію розграничення. І запрос військ оон на лінію зіткнення.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:13
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
З іншого боку, результату ніякого від нього і не могло бути
Результат міг бути, але що його не буде стало зрозуміло після візиту Блінкіна до Китаю
Метою візиту Блінкіна було попередити Китай. Китай проігнорував попередження
Бо Китаю ну дуже подобається сучасна Росія в війні.
Нафта та газ з великими знижками.
В Росію можно продавати смартфони на колесах, бо назвати це авто - неможливо
Але то було трішки раніше
Блінкен повернувся додому і ... вхерачили санкції
От тепер і подивимось на Китай.
Ні, вони не відмовляться від підтримки Россії.
А от як вони будуть обходити санкції, оце цікаво
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9853
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:15
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
В моєму оточенні більшість за
Мене дивує вміння закарпатців підтримувати всяке гівно. Ніби й близько до Європи, але...
Там явно пороблено
Медведчук, Балога ... висновків не роблять ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9853
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 20:15
у кого то отключают свет или энергосистема чудесно исцелилась после повышения тарифа? у меня в последний раз отключали 31.05
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23772
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 20:18
vitaliiangel Вимикають 1-2 рази по 4 години на день, крім вихідних
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 577 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 20:26
vitaliiangel написав:
у кого то отключают свет или энергосистема чудесно исцелилась после повышения тарифа? у меня в последний раз отключали 31.05
Выключают с 19 по 22 .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4625
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4118 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 21:04
vitaliiangel написав:
у меня в последний раз отключали 31.05
О каком городе речь? Киев - отключают регулярно по графику 4 (3,5) часа нет света/ 5 часов есть/4 (3,5) часа - нет. Ночью и в воскресенье не отключали. Завтра планируют и ночью отключать
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 21:21
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
В моєму оточенні більшість за
Мене дивує вміння закарпатців підтримувати всяке гівно. Ніби й близько до Європи, але...
Закарпаття - хоч і маленька область, але це як невеличка країна, дуже багато чого намішано. Вотчина Балоги - Мукачево, а ужгородці його не переварюють. Але так як між Мукачевом та Ужгородом існує своєрідна конкуренція (як між Манчестером і Ліверпулем) за першість в області, то мукачівці завжди підтримають свого. А ще є близькі до Угорщини Берегово/Виноградів, там свій менталітет. А у верховинців/горян (Міжгір'я/Воловець) свій, вони трохи не довіряють людям з рівнини. А ще є Хуст/Тячів/Рахів з деяким впливом румунської культури та гуцулами, яких не всі ужгородці зрозуміють. А також лемки/бойки - це вже ближче до Словаччини, в деякій мірі Польщі. Тому й виходить, що на виборах голосують дуже неоднорідно. Наприклад, у часи Юща/Юльки/Яника голоси приблизно розділялися по 1/3 кожному з них або їх партіях
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 21:51
Hotab написав:Бетон
Зеленський втратив 20% підтримки
І збірна 3-0… у тебе там є місця в Польщу?
Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2798
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|49225
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|209270
|
|
|6076
|675197
|
|