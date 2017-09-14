Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади. ............ Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.
За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремий стрілецький батальйон, 23 механізована бригада, 172 окремий стрілецький батальйон нібито не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківщини та росії, що призвело до втрати військової техніки та особового складу.
Напомним, следователи Теруправления ГБР в Полтаве расследуют уголовное производство по факту прорыва военными РФ госграницы на севере Харьковщины 10 мая. Дело было открыто 11 мая по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст. 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).