Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади. ............ Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.
За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремий стрілецький батальйон, 23 механізована бригада, 172 окремий стрілецький батальйон нібито не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківщини та росії, що призвело до втрати військової техніки та особового складу.
Напомним, следователи Теруправления ГБР в Полтаве расследуют уголовное производство по факту прорыва военными РФ госграницы на севере Харьковщины 10 мая. Дело было открыто 11 мая по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст. 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).
давно ещё намекал, что тцкашники не бессмертные и это пакование до добра не доведёт. Рано или поздно им начнут мстить, жечь авто и всё остальное.
7 мудростей Эразма Роттердамского. И если он их не постигнет, то его жизнь будет подобна путешествию слепого и глухонемого в кромешной темноте.
Самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей заражено глупостью.
Мудрость делает людей робкими, и потому на каждом шагу видишь мудрецов, живущих в бедности, в голоде, в грязи и в небрежении, повсюду встречающих лишь презрение и ненависть.
К дуракам же плывут деньги, они держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают.
В человеческом обществе все полно глупости, все делается дураками и среди дураков.
Война, столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми мужланами, нерасплатившимися должниками и тому подобными подонками общества, но отнюдь не просвещенными философами.
Поистине, два великих препятствия стоят на пути правильного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от смелых решений. Но глупость с удивительной легкостью гонит прочь и стыд и страх.
Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, восхищаться их пороками, словно добродетелями, – что может быть ближе к глупости?
Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде
Є у мене такі трекери. Ну заради 40 км «кабанчика» на їжу не беремо. Так зможемо. Хай барабашов спить.
Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади. ............ Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.
Тут відповідь Віталі про відповідальність за реальні помилки. Доволі рідкий випадок. Бо непросто довести вину в таких випадках. Межа між «замало ресурсів для якісної оборони» і «могли , але не стримали» не визначена і не зрозуміла.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 чер, 2024 00:22, всього редагувалось 1 раз.