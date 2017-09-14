Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади. ............ Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.
За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремий стрілецький батальйон, 23 механізована бригада, 172 окремий стрілецький батальйон нібито не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківщини та росії, що призвело до втрати військової техніки та особового складу.
Напомним, следователи Теруправления ГБР в Полтаве расследуют уголовное производство по факту прорыва военными РФ госграницы на севере Харьковщины 10 мая. Дело было открыто 11 мая по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст. 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).
Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде
Є у мене такі трекери. Ну заради 40 км «кабанчика» на їжу не беремо. Так зможемо. Хай барабашов спить.
Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади. ............ Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.
Тут відповідь Віталі про відповідальність за реальні помилки. Доволі рідкий випадок. Бо непросто довести вину в таких випадках. Межа між «замало ресурсів для якісної оборони» і «могли , але не стримали» не визначена і не зрозуміла.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 чер, 2024 00:22, всього редагувалось 1 раз.
Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.
Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.