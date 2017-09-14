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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8695869686978698
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:56

отжали танк


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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:08

Євросоюз створив комісію для боротьби з розкраданням виділеної Україні допомоги

https://podrobnosti.ua/2482905-vrosjuz- ... omogi.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 чер, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:13

  vitaliiangel написав:
Євросюз створив комісію для боротьби з розкраданням виділеної Україні допомоги

https://podrobnosti.ua/2482905-vrosjuz- ... omogi.html

євроОБХСС: "Это наша корова и мы ее доим!"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:37

Харьков - графики есть, но плановых отключений последнее время нет. Пару раз были аварийные (?), часа по 4.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:53

Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади.
............
Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.

За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремий стрілецький батальйон, 23 механізована бригада, 172 окремий стрілецький батальйон нібито не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківщини та росії, що призвело до втрати військової техніки та особового складу.

https://podrobnosti.ua/2482917-komandir-125-brigadi-tro-jaka-zahischala-harkvschinu-jde-z-posadi.html

Напомним, следователи Теруправления ГБР в Полтаве расследуют уголовное производство по факту прорыва военными РФ госграницы на севере Харьковщины 10 мая. Дело было открыто 11 мая по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст. 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/06/17/ushel-s-dolzhnosti-kombrig-125-j-upomyanutoj-v-dele-o-proryve-rf-na-harkovshhine/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 23:27

На Львівщині мало не вбили працівника ТЦК: військовослужбовця госпіталізували з черепну-мозковою травмою

Повідомляється, що військком супроводжував чоловіка на ВЛК, коли на нього раптово напала невідома людина і вдарила важким предметом по голові.



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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:16

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Зеленський втратив 20% підтримки


І збірна 3-0… у тебе там є місця в Польщу?

Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде

Є у мене такі трекери.
Ну заради 40 км «кабанчика» на їжу не беремо. Так зможемо. Хай барабашов спить.

Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади.
............
Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.

Тут відповідь Віталі про відповідальність за реальні помилки. Доволі рідкий випадок. Бо непросто довести вину в таких випадках. Межа між «замало ресурсів для якісної оборони» і «могли , але не стримали» не визначена і не зрозуміла.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 чер, 2024 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:21

fler
підіть послухайте там швець все розклав по полицях, дуже цікаво, особливо про чемоданчики. Єх, якраз не дослухав було багато роботи, піду наверстаю)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:24

  BeneFuckTor написав:fler
підіть послухайте там швець все розклав по полицях, дуже цікаво, особливо про чемоданчики. Єх, якраз не дослухав було багато роботи, піду наверстаю)

Ви б цитатку. А то незрозуміло до чого ви .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:10

  Xenon написав::shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji


Ну зачем сюда это - ну ворюгу поймали он и наплел что сам захотел сесть в 18-ть и выйти в 28-мь при том что мобилизация с 25-ти
katso
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