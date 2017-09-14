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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8696869786988699
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:46

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Зеленський втратив 20% підтримки


І збірна 3-0… у тебе там є місця в Польщу?

Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде

Щодо схвалення діяльності українського гаранта, то більша частина учасників опитування – 56% – швидше чи повністю схвалює.

Не схвалюють зовсім чи скоріше не схвалюють результати роботи Зеленського – 37%.

— У попередньому опитуванні, у вересні 2023 року, 77% схвалювали його діяльність. Відповідно, рівень схвалення помітно знизився, проте залишається на високому рівні, – зазначили в КМІС.

Водночас соціологи не приховують, що помітно знизилася тенденція серед тих, хто раніше ставився до Зеленського із захопленням. У липні 2022 року цей відсоток становив 33%, зараз – 8%.

– Але загалом, більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до президента, – зазначили у КМІС.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:49

  Xenon написав:
На Львівщині мало не вбили працівника ТЦК: військовослужбовця госпіталізували з черепну-мозковою травмою

Повідомляється, що військком супроводжував чоловіка на ВЛК, коли на нього раптово напала невідома людина і вдарила важким предметом по голові.



Зображення

Надо просто перестать ходить( там где сверху падают тяжёлые и твёрдые предметы(офис простых решений))
И как это "нападник затриман"??? А вдруг это был сверхсекретный новейший антитцкашный дрон, запущенный с территории калининградской области, разработки сколковских(где получил свой красный диплом по экономике Ростик Шурма) киберлабораторий, почти аналог Т1000 из второго Терминатора, только из жидкого асфальта и с пропеллером???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:52

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:І збірна 3-0… у тебе там є місця в Польщу?

Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде

Щодо схвалення діяльності українського гаранта, то більша частина учасників опитування – 56% – швидше чи повністю схвалює.

Не схвалюють зовсім чи скоріше не схвалюють результати роботи Зеленського – 37%.

— У попередньому опитуванні, у вересні 2023 року, 77% схвалювали його діяльність. Відповідно, рівень схвалення помітно знизився, проте залишається на високому рівні, – зазначили в КМІС.

Водночас соціологи не приховують, що помітно знизилася тенденція серед тих, хто раніше ставився до Зеленського із захопленням. У липні 2022 року цей відсоток становив 33%, зараз – 8%.

– Але загалом, більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до президента, – зазначили у КМІС.

Вы прилетали голосовать ПАПРИКОЛУ 21 апреля 2019года?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:59

Слышь, барабашов
Ты по жизни дебил, или сюда заходишь залитым просто? Просвети.
Или ты действительно думаешь что ты заносишь ночью сюда шото прикольное? Не нарко маразм
Ты кароч решил, что можно нести любую чушь, главное слегка приправить географическими названиями (Кальмиус, Хартум, Клещеевка) и ты уже такой весь прикольный долбодятел. Да?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 03:22

  барабашов написав:
  Xenon написав:
На Львівщині мало не вбили працівника ТЦК: військовослужбовця госпіталізували з черепну-мозковою травмою

Повідомляється, що військком супроводжував чоловіка на ВЛК, коли на нього раптово напала невідома людина і вдарила важким предметом по голові.



Зображення

Надо просто перестать ходить( там где сверху падают тяжёлые и твёрдые предметы(офис простых решений))
И как это "нападник затриман"??? А вдруг это был сверхсекретный новейший антитцкашный дрон, запущенный с территории калининградской области, разработки сколковских(где получил свой красный диплом по экономике Ростик Шурма) киберлабораторий, почти аналог Т1000 из второго Терминатора, только из жидкого асфальта и с пропеллером???


"Супроводжував військовозобов'язоного до ВЛК" - в перекладі на просту мову буде "тягнув людину у бус"? Що це ще за функція така "супроводження" - арешт не арешт, адмінзатримання - та ні, щось типу ескорт-сервіс? :roll:
katso
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 03:30

katso

арешт не арешт, адмінзатримання - та ні, щось типу ескорт-сервіс?


Не забивайте голову дурницями. Всьому свій час . Потім скажете на що це було схоже. :mrgreen:
Hotab
 
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  #<1 ... 8696869786988699
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