На Львівщині мало не вбили працівника ТЦК: військовослужбовця госпіталізували з черепну-мозковою травмою
Повідомляється, що військком супроводжував чоловіка на ВЛК, коли на нього раптово напала невідома людина і вдарила важким предметом по голові.
Надо просто перестать ходить( там где сверху падают тяжёлые и твёрдые предметы(офис простых решений)) И как это "нападник затриман"??? А вдруг это был сверхсекретный новейший антитцкашный дрон, запущенный с территории калининградской области, разработки сколковских(где получил свой красный диплом по экономике Ростик Шурма) киберлабораторий, почти аналог Т1000 из второго Терминатора, только из жидкого асфальта и с пропеллером???
Слышь, барабашов Ты по жизни дебил, или сюда заходишь залитым просто? Просвети. Или ты действительно думаешь что ты заносишь ночью сюда шото прикольное? Не нарко маразм Ты кароч решил, что можно нести любую чушь, главное слегка приправить географическими названиями (Кальмиус, Хартум, Клещеевка) и ты уже такой весь прикольный долбодятел. Да?
На Львівщині мало не вбили працівника ТЦК: військовослужбовця госпіталізували з черепну-мозковою травмою
Повідомляється, що військком супроводжував чоловіка на ВЛК, коли на нього раптово напала невідома людина і вдарила важким предметом по голові.
Надо просто перестать ходить( там где сверху падают тяжёлые и твёрдые предметы(офис простых решений)) И как это "нападник затриман"??? А вдруг это был сверхсекретный новейший антитцкашный дрон, запущенный с территории калининградской области, разработки сколковских(где получил свой красный диплом по экономике Ростик Шурма) киберлабораторий, почти аналог Т1000 из второго Терминатора, только из жидкого асфальта и с пропеллером???
"Супроводжував військовозобов'язоного до ВЛК" - в перекладі на просту мову буде "тягнув людину у бус"? Що це ще за функція така "супроводження" - арешт не арешт, адмінзатримання - та ні, щось типу ескорт-сервіс?