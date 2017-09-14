Додано: Вів 18 чер, 2024 08:51

ЛАД написав: Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды". Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".

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