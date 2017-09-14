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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8697869886998700>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:46

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Зеленський втратив 20% підтримки


І збірна 3-0… у тебе там є місця в Польщу?

Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде

Щодо схвалення діяльності українського гаранта, то більша частина учасників опитування – 56% – швидше чи повністю схвалює.

Не схвалюють зовсім чи скоріше не схвалюють результати роботи Зеленського – 37%.

— У попередньому опитуванні, у вересні 2023 року, 77% схвалювали його діяльність. Відповідно, рівень схвалення помітно знизився, проте залишається на високому рівні, – зазначили в КМІС.

Водночас соціологи не приховують, що помітно знизилася тенденція серед тих, хто раніше ставився до Зеленського із захопленням. У липні 2022 року цей відсоток становив 33%, зараз – 8%.

– Але загалом, більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до президента, – зазначили у КМІС.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:52

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:І збірна 3-0… у тебе там є місця в Польщу?

Знайдемо. Але взуття повинно витримати 30..40 км . В кінці кінців ми ж не в збірній, другого шансу не буде

Щодо схвалення діяльності українського гаранта, то більша частина учасників опитування – 56% – швидше чи повністю схвалює.

Не схвалюють зовсім чи скоріше не схвалюють результати роботи Зеленського – 37%.

— У попередньому опитуванні, у вересні 2023 року, 77% схвалювали його діяльність. Відповідно, рівень схвалення помітно знизився, проте залишається на високому рівні, – зазначили в КМІС.

Водночас соціологи не приховують, що помітно знизилася тенденція серед тих, хто раніше ставився до Зеленського із захопленням. У липні 2022 року цей відсоток становив 33%, зараз – 8%.

– Але загалом, більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до президента, – зазначили у КМІС.

Вы прилетали голосовать ПАПРИКОЛУ 21 апреля 2019года?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:33

  барабашов написав:
  Ukrainian написав:Щодо схвалення діяльності українського гаранта, то більша частина учасників опитування – 56% – швидше чи повністю схвалює.

Не схвалюють зовсім чи скоріше не схвалюють результати роботи Зеленського – 37%.

— У попередньому опитуванні, у вересні 2023 року, 77% схвалювали його діяльність. Відповідно, рівень схвалення помітно знизився, проте залишається на високому рівні, – зазначили в КМІС.

Водночас соціологи не приховують, що помітно знизилася тенденція серед тих, хто раніше ставився до Зеленського із захопленням. У липні 2022 року цей відсоток становив 33%, зараз – 8%.

– Але загалом, більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до президента, – зазначили у КМІС.

Вы прилетали голосовать ПАПРИКОЛУ 21 апреля 2019года?

На соціальне опитування "як ви відноситеся до Маршу рівності" не менше 69% теж би відповіли "позитивно-нейтрально".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2024 08:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39

  Hotab написав:Тут відповідь Віталі про відповідальність за реальні помилки. Доволі рідкий випадок. Бо непросто довести вину в таких випадках. Межа між «замало ресурсів для якісної оборони» і «могли , але не стримали» не визначена і не зрозуміла.
я не разбираюсь в таких тонкостях, имхо главные преступления профнепригодность, воровство и необоснованные потери. А то что не смогли удержать, ну такое, возможно отступили чтобы сберечь жизни бойцов. Или надо было всем лечь, но приказ выполнить? Жизни важнее территорий. Территории можно будет вернуть, например после смерти питуна.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:43

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тут відповідь Віталі про відповідальність за реальні помилки. Доволі рідкий випадок. Бо непросто довести вину в таких випадках. Межа між «замало ресурсів для якісної оборони» і «могли , але не стримали» не визначена і не зрозуміла.
я не разбираюсь в таких тонкостях, имхо главные преступления профнепригодность, воровство и необоснованные потери. А то что не смогли удержать, ну такое, возможно отступили чтобы сберечь жизни бойцов. Или надо было всем лечь, но приказ выполнить? Жизни важнее территорий. Территории можно будет вернуть, например после смерти питуна.

А що там на рахунок "відповідальності за реаальні помилки" хоча би окупації Бучі?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:44

  flyman написав:А що там на рахунок "відповідальності за реаальні помилки" окупації Бучі?
профнепригодность. Ошибки доказывать сложно, потому что ошибаются все. Возможно информация для принятия решений была неполная или неточная. А профнепригодность доказать относительно легко, спецы за считанные минуты её определяют.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:51

сьогодні коротко

  ЛАД написав:Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
1 Коли людина, яка народилась при соціалізмі, будувала комунізм а помре в капіталізмі починає розпатякувати про те що купюри в яких вона отримує пенсію кошенрні тільки від сплати продажу партбілетів- а всі інші це зло..
Треба просто знати
В цього совка слово бізнес 70 років асоціювалось з червоною ганчіркою на бика.
2 Описував я не проблеми голоду( наш парторг трошки маніпульнув)
Я спростовував тезу дейтройта про резинові ринки , на яких може працювати будь-хто , але цій праці заважають можновладці які не прийняли необхідні закони.
Що до одного це як не доходило - так і не дійде
Чого бідний- бо дурний
Чого дурний- бо бідний...

Всім іншим можк з радістю повідомити.
На жаль , мене чомусь якийсь новий підприємець..не зміг поміняти і я вже отримав мінус 20% платежів в бюджет, обороти впали...
Є правда надія , що це Успіх повернувся у відпустку і повністю відновив як свою продажу запчастин так і мою частку..
але чомусь мені здається що ладу це все одно не сподобається
торгівля на базарах-це ж страшний гріх..і він ні копійки податків з тих сум не візьме..просто підніме голову і піде подихати як справжній коммуніст...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:– Але загалом, більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до президента, – зазначили у КМІС.
Я вхожу в кількість тих 31% хто має стало-негативне враження....Але навіть до виборів закликати не буду.
От за створення Уряду Єдності- я міг би своє ставлення змінити на стало нейтральне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:02

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
1 Коли людина, яка народилась при соціалізмі, будувала комунізм а помре в капіталізмі починає розпатякувати про те що купюри в яких вона отримує пенсію кошенрні тільки від сплати продажу партбілетів- а всі інші це зло..
Треба просто знати
В цього совка слово бізнес 70 років асоціювалось з червоною ганчіркою на бика.
2 Описував я не проблеми голоду( наш парторг трошки маніпульнув)
Я спростовував тезу дейтройта про резинові ринки , на яких може працювати будь-хто , але цій праці заважають можновладці які не прийняли необхідні закони.
Що до одного це як не доходило - так і не дійде
Чого бідний- бо дурний
Чого дурний- бо бідний...

Всім іншим можк з радістю повідомити.
На жаль , мене чомусь якийсь новий підприємець..не зміг поміняти і я вже отримав мінус 20% платежів в бюджет, обороти впали...
Є правда надія , що це Успіх повернувся у відпустку і повністю відновив як свою продажу запчастин так і мою частку..
але чомусь мені здається що ладу це все одно не сподобається
торгівля на базарах-це ж страшний гріх..і він ні копійки податків з тих сум не візьме..просто підніме голову і піде подихати як справжній коммуніст...

Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.

Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:22

Спір

Про окоп і форум - мертві не сперечаються,живі не можуть знайти спільну мову.
sens
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