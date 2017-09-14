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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8697869886998700
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:24

США «навмисно затягують» навчання українських пілотів на F-16, стверджують в Україні, через що до кінця року, ймовірно, не вдасться підготувати достатню їхню кількість. Про це пише The Times.

https://www.thetimes.com/world/russia-u ... -0dx8p26dp


Після Іраку та Йорданії підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда. Це стало відомо із сайту Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 18 чер, 2024 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міноборони: У "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/18/7461302/

Хоча насправді не став.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:52

  flyman написав:Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.

Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"

Тебе мабуть Будівельник покусав, теж почав вигадувати.
Що означає віднеківаються? Конкретно сформулюй.
Бо як доходить до конкретики, то ніяк *бюджетна цицька, цмуження* не може сформулюватися.

Віднеківаються від чого? Від обов'язку мобілізації чи добровольцем в окоп (кулеметником)?
- від обов'язку не віднеківаються. На обліку, призвуть для виконання обов'язку, підуть;
- кулеметником? Так і Закон забороняє. От забороняє і все. В якесь напівпартизанське формування -- йди сам...
А від добровільно на посаду -- апріорі віднеківатися не можна. Чому? Тому що добровільно. Це категорія по бажанню.

Так що донести-то хотів?
Професійність -- це не обов'язок...
Обов'язок, як військовозобов'язаних, в нас з тобою абсолютно однаковий.
А от порядок виконання цього обов'язку різний.
Зрозумій: якщо рахувати хатєлки, то враховувати тоді хатєлки всіх.
Дивись: ти хош Детройта в окоп - добре; Детройт хоче - не на ЛА в мороз корячиться та спину рвати тяаючи .... десь на польовому аеродромі, вилізши з бліндажу; в який постійно щось прилітає. А в кабінет управління ...

Так от всі оці хатєлки всіх і кожного вирішує -- закон. Порядок проходження вслужби...
Це я тобі розклав навіть без єдиноначалія та ін.
Банально -- тіко про хатєлки.

Букв багато... Бо конкретика.
Це для казок достатньо пари строк про *цьмуження цицьок та сорти".

Коротше: в гіршому випадку -- Детройта в один бліндаж (на аеродромі); а тебе -- в другий на ЛБЗ. Кожен чекає своєї черги.
Компроміс отакий. З урахуванням *професійного воєнного* -- все, як ти хочеш.
В найліпшому -- будеш в мене в управлінні черговим по поверху))
Але вирішить долі якись чел ...
Не ти і не я.
Яка в нього кость - хз.
Надія тільки на те -- що по закону...
Тобто тебе не для відсвічування в теплику, а мене не для закрити посаду за іншою спеціальністю, на яку ні один саме цей спеціаліст ні за які ковріжки не йде.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 чер, 2024 10:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:52

Ой+ на андроїді ще нема v 1.1.0. У айфонщиків вже є?
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:59

  detroytred написав:
  flyman написав:Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.

Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"

Тебе мабуть Будівельник покусав, теж почав вигадувати.
Що означає віднеківаються? Конкретно сформулюй.
Бо як доходить до конкретики, то ніяк *бюджетна цицька, цмуження* не може сформулюватися.

Віднеківаються від чого? Від обов'язку мобілізації чи добровольцем в окоп (кулеметником)?
- від обов'язку не віднеківаються. На обліку, призвуть для виконання обов'язку, підуть;
- кулеметником? Так і Закон забороняє. От забороняє і все. В якесь напівпартизанське формування -- йди сам...
А від добровільно на посаду -- апріорі віднеківатися не можна. Чому? Тому що добровільно. Це категорія по бажанню.

Так що донести-то хотів?
Професійність -- це не обов'язок...
Обов'язок, як військовозобов'язаних, в нас з тобою абсолютно однаковий.
А от порядок виконання цього обов'язку різний.
Зрозумій: якщо рахувати хатєлки, то враховувати тоді хатєлки всіх.
Дивись: ти хош Детройта в окоп - добре; Детройт хоче - не на ЛА в мороз корячиться та спину рвати тяаючи .... десь на польовому аеродромі, вилізши з бліндажу; в який постійно щось прилітає. А в кабінет управління ...

Так от всі оці хатєлки всіх і кожного вирішує -- закон. Порядок проходження вслужби...
Це я тобі розклав навіть без єдиноначалія та ін.
Банально -- тіко про хатєлки.

Букв багато... Бо конкретика.
Це для казок достатньо пари строк про *цьмуження цицьок та сорти".

Коротше: в гіршому випадку -- Детройта в один бліндаж (на аеродромі); а тебе -- в другий на ЛБЗ. Кожен чекає своєї черги.
Компроміс отакий. З урахуванням *професійного воєнного* -- все, як ти хочеш.
В найліпшому -- будеш в мене в управлінні черговим по поверху))

Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:06

  ЛАД написав:Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства.
Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману. :)

Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:06

  flyman написав:Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.

Знов пісні, а не конкретика. Формулюй не смоктанням.

В мирний час грошове та ін. забезпечення згідно якого часу? -- мирного часу.
Пенсія за що і відповідно вслужби в який час? - в мирний. За зроблене -- за вислужені роки, за підготовку отих, хто служить зараз.

Тому сформулюй за що саме повертати і чому?
Ти знов зі стелі зробив хатєлку свою.
Але ніяк не хочеш, не можеш її обгрунтувати. Обгрунтування давай. Це головне. А не гола хатєлка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:07

UA

  sens написав:[quote="5738302:UA:shock:

Щоб уникнути мобілізації: в Одесі 18-річний (!) хлопець пограбував жінку.

Він вихопив у неї гаманець з 13 тис грн, навушники та документи. Потім все це просто викинув і поїхав додому чекати поліцію, «бо з судимістю в армію не беруть». Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... ilizatsiji

Грабеж это тупо. Нашел магазин или офис под сигнализацией. Взломал двери/окно и ждет наряд спасителей от ТЦК по уважаемой статье.[/quote] яка зараз поважна стаття ?[/quote]
sens
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