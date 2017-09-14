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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86988699870087018702>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міноборони: У "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/18/7461302/

Хоча насправді не став.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:52

  flyman написав:Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.

Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"

Тебе мабуть Будівельник покусав, теж почав вигадувати.
Що означає віднеківаються? Конкретно сформулюй.
Бо як доходить до конкретики, то ніяк *бюджетна цицька, цмуження* не може сформулюватися.

Віднеківаються від чого? Від обов'язку мобілізації чи добровольцем в окоп (кулеметником)?
- від обов'язку не віднеківаються. На обліку, призвуть для виконання обов'язку, підуть;
- кулеметником? Так і Закон забороняє. От забороняє і все. В якесь напівпартизанське формування -- йди сам...
А від добровільно на посаду -- апріорі віднеківатися не можна. Чому? Тому що добровільно. Це категорія по бажанню.

Так що донести-то хотів?
Професійність -- це не обов'язок...
Обов'язок, як військовозобов'язаних, в нас з тобою абсолютно однаковий.
А от порядок виконання цього обов'язку різний.
Зрозумій: якщо рахувати хатєлки, то враховувати тоді хатєлки всіх.
Дивись: ти хош Детройта в окоп - добре; Детройт хоче - не на ЛА в мороз корячиться та спину рвати тяаючи .... десь на польовому аеродромі, вилізши з бліндажу; в який постійно щось прилітає. А в кабінет управління ...

Так от всі оці хатєлки всіх і кожного вирішує -- закон. Порядок проходження вслужби...
Це я тобі розклав навіть без єдиноначалія та ін.
Банально -- тіко про хатєлки.

Букв багато... Бо конкретика.
Це для казок достатньо пари строк про *цьмуження цицьок та сорти".

Коротше: в гіршому випадку -- Детройта в один бліндаж (на аеродромі); а тебе -- в другий на ЛБЗ. Кожен чекає своєї черги.
Компроміс отакий. З урахуванням *професійного воєнного* -- все, як ти хочеш.
В найліпшому -- будеш в мене в управлінні черговим по поверху))
Але вирішить долі якись чел ...
Не ти і не я.
Яка в нього кость - хз.
Надія тільки на те -- що по закону...
Тобто тебе не для відсвічування в теплику, а мене не для закрити посаду за іншою спеціальністю, на яку ні один саме цей спеціаліст ні за які ковріжки не йде.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 чер, 2024 10:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:59

  detroytred написав:
  flyman написав:Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.

Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"

Тебе мабуть Будівельник покусав, теж почав вигадувати.
Що означає віднеківаються? Конкретно сформулюй.
Бо як доходить до конкретики, то ніяк *бюджетна цицька, цмуження* не може сформулюватися.

Віднеківаються від чого? Від обов'язку мобілізації чи добровольцем в окоп (кулеметником)?
- від обов'язку не віднеківаються. На обліку, призвуть для виконання обов'язку, підуть;
- кулеметником? Так і Закон забороняє. От забороняє і все. В якесь напівпартизанське формування -- йди сам...
А від добровільно на посаду -- апріорі віднеківатися не можна. Чому? Тому що добровільно. Це категорія по бажанню.

Так що донести-то хотів?
Професійність -- це не обов'язок...
Обов'язок, як військовозобов'язаних, в нас з тобою абсолютно однаковий.
А от порядок виконання цього обов'язку різний.
Зрозумій: якщо рахувати хатєлки, то враховувати тоді хатєлки всіх.
Дивись: ти хош Детройта в окоп - добре; Детройт хоче - не на ЛА в мороз корячиться та спину рвати тяаючи .... десь на польовому аеродромі, вилізши з бліндажу; в який постійно щось прилітає. А в кабінет управління ...

Так от всі оці хатєлки всіх і кожного вирішує -- закон. Порядок проходження вслужби...
Це я тобі розклав навіть без єдиноначалія та ін.
Банально -- тіко про хатєлки.

Букв багато... Бо конкретика.
Це для казок достатньо пари строк про *цьмуження цицьок та сорти".

Коротше: в гіршому випадку -- Детройта в один бліндаж (на аеродромі); а тебе -- в другий на ЛБЗ. Кожен чекає своєї черги.
Компроміс отакий. З урахуванням *професійного воєнного* -- все, як ти хочеш.
В найліпшому -- будеш в мене в управлінні черговим по поверху))

Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:06

  ЛАД написав:Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства.
Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману. :)

Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:06

  flyman написав:Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.

Знов пісні, а не конкретика. Формулюй не смоктанням.

В мирний час грошове та ін. забезпечення згідно якого часу? -- мирного часу.
Пенсія за що і відповідно вслужби в який час? - в мирний. За зроблене -- за вислужені роки, за підготовку отих, хто служить зараз; за виконання обов'язків військової служби в мирний час.
Ніхто з бюджету ні копійки в кредит (що от буде війна, то ось тобі сплата зараз наперед) не сплачує.
Контакт і овсі остаточно розставив усі крапки. Детальніше і конкретніше нікуди. Як грядку вскопати -- вскопав, отримав сплату і гудбай. Ні ми тебе, ні ти нас не знаємо. Натуральний найманець, найомний робітник на час контракту.
За бойові дії, за війну сплачується окремо. По факту -- коли буде війна, то буде сплачуватися за війну.
І порядок начислення пенсії інший, і льготи, і грошове, і розміри. Все окремо і по іншому, і вислуга, і звання, і премії. І також по факту. Війни, бойових дій.

Тому сформулюй за що саме повертати і чому?
Ти знов зі стелі зробив хатєлку свою.
Але ніяк не хочеш, не можеш її обгрунтувати. Обгрунтування давай. Це головне. А не гола хатєлка.

Якийсь дитячий садок...
Не набридло-то хатєлки навіть після десятка пояснень генерити далі, як наче не бачив відповідей раніше?
Аргументи дорослі надавай.

І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 чер, 2024 10:46, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:13

  vitaliiangel написав:
США «навмисно затягують» навчання українських пілотів на F-16, стверджують в Україні, через що до кінця року, ймовірно, не вдасться підготувати достатню їхню кількість. Про це пише The Times.

https://www.thetimes.com/world/russia-u ... -0dx8p26dp



Ленд-ліз - "ні, не потрібно, нам і так дають все необхідне".
Гріпен, Міраж... - "ні, нам тільки Ф16".
Результат.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:26

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:
США «навмисно затягують» навчання українських пілотів на F-16, стверджують в Україні, через що до кінця року, ймовірно, не вдасться підготувати достатню їхню кількість. Про це пише The Times.

https://www.thetimes.com/world/russia-u ... -0dx8p26dp



Ленд-ліз - "ні, не потрібно, нам і так дають все необхідне".
Гріпен, Міраж... - "ні, нам тільки Ф16".
Результат.

От я не впевнений, що оці всі пропозиції, від яких ми начебто відмовляємося, не робляться саме з урахуванням відмови.

Ну якщо не має мети Джо надавати більше допомоги, то він і не надасть.
Бо той же Любарскький показує, що ресурс у Джо є і без ленд-лізу, але не надає.
Може з ленд-лізом було б также?
Це ж не ми самі зі складу беремо що хош і скільки хош.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:44

  flyman написав:..............
Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.

Пенсию платят за прошлую выполненную работу, а не за текущие заслуги.
И платят независимо от текущей ситуации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 чер, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:54

  sens написав:
  ЛАД написав:Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства.
Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману. :)

Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.

Ну а чё нереального?
Прожить (не помереть) за 3000 грн можно. Вот особам, що втра­тили праце­здат­ність, похуже - 2361 грн., но тоже на манной кашке (на воде) можно.
Но будивельник будет рассказывать, что обороты у него упали из-за "червоних ганчірок".
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