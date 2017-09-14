flyman написав:Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.
Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"
Тебе мабуть Будівельник покусав, теж почав вигадувати. Що означає віднеківаються? Конкретно сформулюй. Бо як доходить до конкретики, то ніяк *бюджетна цицька, цмуження* не може сформулюватися.
Віднеківаються від чого? Від обов'язку мобілізації чи добровольцем в окоп (кулеметником)? - від обов'язку не віднеківаються. На обліку, призвуть для виконання обов'язку, підуть; - кулеметником? Так і Закон забороняє. От забороняє і все. В якесь напівпартизанське формування -- йди сам... А від добровільно на посаду -- апріорі віднеківатися не можна. Чому? Тому що добровільно. Це категорія по бажанню.
Так що донести-то хотів? Професійність -- це не обов'язок... Обов'язок, як військовозобов'язаних, в нас з тобою абсолютно однаковий. А от порядок виконання цього обов'язку різний. Зрозумій: якщо рахувати хатєлки, то враховувати тоді хатєлки всіх. Дивись: ти хош Детройта в окоп - добре; Детройт хоче - не на ЛА в мороз корячиться та спину рвати тяаючи .... десь на польовому аеродромі, вилізши з бліндажу; в який постійно щось прилітає. А в кабінет управління ...
Так от всі оці хатєлки всіх і кожного вирішує -- закон. Порядок проходження вслужби... Це я тобі розклав навіть без єдиноначалія та ін. Банально -- тіко про хатєлки.
Букв багато... Бо конкретика. Це для казок достатньо пари строк про *цьмуження цицьок та сорти".
Коротше: в гіршому випадку -- Детройта в один бліндаж (на аеродромі); а тебе -- в другий на ЛБЗ. Кожен чекає своєї черги. Компроміс отакий. З урахуванням *професійного воєнного* -- все, як ти хочеш. В найліпшому -- будеш в мене в управлінні черговим по поверху)) Але вирішить долі якись чел ... Не ти і не я. Яка в нього кость - хз. Надія тільки на те -- що по закону... Тобто тебе не для відсвічування в теплику, а мене не для закрити посаду за іншою спеціальністю, на яку ні один саме цей спеціаліст ні за які ковріжки не йде.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 чер, 2024 10:00, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.
Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"
Тебе мабуть Будівельник покусав, теж почав вигадувати. Що означає віднеківаються? Конкретно сформулюй. Бо як доходить до конкретики, то ніяк *бюджетна цицька, цмуження* не може сформулюватися.
Віднеківаються від чого? Від обов'язку мобілізації чи добровольцем в окоп (кулеметником)? - від обов'язку не віднеківаються. На обліку, призвуть для виконання обов'язку, підуть; - кулеметником? Так і Закон забороняє. От забороняє і все. В якесь напівпартизанське формування -- йди сам... А від добровільно на посаду -- апріорі віднеківатися не можна. Чому? Тому що добровільно. Це категорія по бажанню.
Так що донести-то хотів? Професійність -- це не обов'язок... Обов'язок, як військовозобов'язаних, в нас з тобою абсолютно однаковий. А от порядок виконання цього обов'язку різний. Зрозумій: якщо рахувати хатєлки, то враховувати тоді хатєлки всіх. Дивись: ти хош Детройта в окоп - добре; Детройт хоче - не на ЛА в мороз корячиться та спину рвати тяаючи .... десь на польовому аеродромі, вилізши з бліндажу; в який постійно щось прилітає. А в кабінет управління ...
Так от всі оці хатєлки всіх і кожного вирішує -- закон. Порядок проходження вслужби... Це я тобі розклав навіть без єдиноначалія та ін. Банально -- тіко про хатєлки.
Букв багато... Бо конкретика. Це для казок достатньо пари строк про *цьмуження цицьок та сорти".
Коротше: в гіршому випадку -- Детройта в один бліндаж (на аеродромі); а тебе -- в другий на ЛБЗ. Кожен чекає своєї черги. Компроміс отакий. З урахуванням *професійного воєнного* -- все, як ти хочеш. В найліпшому -- будеш в мене в управлінні черговим по поверху))
Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.
ЛАД написав:Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства. Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды". Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману.
Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.
flyman написав:Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.
Знов пісні, а не конкретика. Формулюй не смоктанням.
В мирний час грошове та ін. забезпечення згідно якого часу? -- мирного часу. Пенсія за що і відповідно вслужби в який час? - в мирний. За зроблене -- за вислужені роки, за підготовку отих, хто служить зараз; за виконання обов'язків військової служби в мирний час. Ніхто з бюджету ні копійки в кредит (що от буде війна, то ось тобі сплата зараз наперед) не сплачує. Контакт і овсі остаточно розставив усі крапки. Детальніше і конкретніше нікуди. Як грядку вскопати -- вскопав, отримав сплату і гудбай. Ні ми тебе, ні ти нас не знаємо. Натуральний найманець, найомний робітник на час контракту. За бойові дії, за війну сплачується окремо. По факту -- коли буде війна, то буде сплачуватися за війну. І порядок начислення пенсії інший, і льготи, і грошове, і розміри. Все окремо і по іншому, і вислуга, і звання, і премії. І також по факту. Війни, бойових дій.
Тому сформулюй за що саме повертати і чому? Ти знов зі стелі зробив хатєлку свою. Але ніяк не хочеш, не можеш її обгрунтувати. Обгрунтування давай. Це головне. А не гола хатєлка.
Якийсь дитячий садок... Не набридло-то хатєлки навіть після десятка пояснень генерити далі, як наче не бачив відповідей раніше? Аргументи дорослі надавай.
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш??? А потім нарід в популізмі звинувачують... Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 чер, 2024 10:46, всього редагувалось 5 разів.
Ленд-ліз - "ні, не потрібно, нам і так дають все необхідне". Гріпен, Міраж... - "ні, нам тільки Ф16". Результат.
От я не впевнений, що оці всі пропозиції, від яких ми начебто відмовляємося, не робляться саме з урахуванням відмови.
Ну якщо не має мети Джо надавати більше допомоги, то він і не надасть. Бо той же Любарскький показує, що ресурс у Джо є і без ленд-лізу, але не надає. Може з ленд-лізом було б также? Це ж не ми самі зі складу беремо що хош і скільки хош.
flyman написав:.............. Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.
Пенсию платят за прошлую выполненную работу, а не за текущие заслуги. И платят независимо от текущей ситуации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 чер, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства. Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды". Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману.
Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.
Ну а чё нереального? Прожить (не помереть) за 3000 грн можно. Вот особам, що втратили працездатність, похуже - 2361 грн., но тоже на манной кашке (на воде) можно. Но будивельник будет рассказывать, что обороты у него упали из-за "червоних ганчірок".