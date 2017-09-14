Додано: Вів 18 чер, 2024 09:52

flyman написав: Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.



Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє" Якщо "успішними підприємцями" (хоча би на рівні Успіха) може бути до 5% (насправді ще менше) від труд ресурсу, думаю, аналогічно із мобресурсом.Цікаве інше, що люди які "професійні воєнні" віднєкуються, що вони тільки (якщо прийде повістка) "гайку Міга в бункері партнерів крутити" або "вертольот на Занзібарі літати", а в окоп ЛБЗ: "не той сорт/ВОС/званіє"

Тебе мабуть Будівельник покусав, теж почав вигадувати.Що означає віднеківаються? Конкретно сформулюй.Бо як доходить до конкретики, то ніяк *бюджетна цицька, цмуження* не може сформулюватися.Віднеківаються від чого? Від обов'язку мобілізації чи добровольцем в окоп (кулеметником)?- від обов'язку не віднеківаються. На обліку, призвуть для виконання обов'язку, підуть;- кулеметником? Так і Закон забороняє. От забороняє і все. В якесь напівпартизанське формування -- йди сам...А від добровільно на посаду -- апріорі віднеківатися не можна. Чому? Тому що добровільно. Це категорія по бажанню.Так що донести-то хотів?Професійність -- це не обов'язок...Обов'язок, як військовозобов'язаних, в нас з тобою абсолютно однаковий.А от порядок виконання цього обов'язку різний.Зрозумій: якщо рахувати хатєлки, то враховувати тоді хатєлки всіх.Дивись: ти хош Детройта в окоп - добре; Детройт хоче - не на ЛА в мороз корячиться та спину рвати тяаючи .... десь на польовому аеродромі, вилізши з бліндажу; в який постійно щось прилітає. А в кабінет управління ...Так от всі оці хатєлки всіх і кожного вирішує -- закон. Порядок проходження вслужби...Це я тобі розклав навіть без єдиноначалія та ін.Банально -- тіко про хатєлки.Букв багато... Бо конкретика.Це для казок достатньо пари строк про *цьмуження цицьок та сорти".Коротше: в гіршому випадку -- Детройта в один бліндаж (на аеродромі); а тебе -- в другий на ЛБЗ. Кожен чекає своєї черги.Компроміс отакий. З урахуванням *професійного воєнного* -- все, як ти хочеш.В найліпшому -- будеш в мене в управлінні черговим по поверху))Але вирішить долі якись чел ...Не ти і не я.Яка в нього кость - хз.Надія тільки на те -- що по закону...Тобто тебе не для відсвічування в теплику, а мене не для закрити посаду за іншою спеціальністю, на яку ні один саме цей спеціаліст ні за які ковріжки не йде.