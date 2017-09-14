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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8699870087018702>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:58

  detroytred написав:..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.

Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:05

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.

Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.

тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:08

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.

Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.

Офіс простих рішень: мобілізувати цивільних успіхів-долярчиків наповнювачів бюджету, які ні разу не були у війську, щоб ті обороняли розовощоких силовиків та младосиловоєнпенсів та інших цицькоцмудильників вищого сорту.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:11

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.

Пенсию платят за прошлую выполненную работу, а не за текущие заслуги.
И платят независимо от текущей ситуации.

платять за мирні заслуги воєнного мірного врємєні, а в даний момент ВС, і "брак живої сили", якщо вірити інформації, що росповслюджується. Чи не брак, і люди, що були у війську не потрібні? Але "віддати борг мають усі". Напрошується біполярка.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:12

Примат
А звание в карточке с чёрнобелрй древней фоткой и в военнике учитывают?
И кстати у врачей есть такое, что с повышением квалификации присваивается очередное звание, мой отец так в 84м когда кандидатскую защитил и стал главврачом крупной структуры получил корочку майора
Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор.
Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:16

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.

Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.

Офіс простих рішень: мобілізувати цивільних успіхів-долярчиків наповнювачів бюджету, які ні разу не були у війську, щоб ті обороняли розовощоких силовиків та младосиловоєнпенсів та інших цицькоцмудильників.

Продовжуємо будувати на вигадках?
Так реалії інші:
Мобілізують усіх.
І воєнпенсів теж.
Також, як і гречкосіїв.
Тільки кожних на відповідні посади.

На посади рядового і сержантського складу мобілізувати кого???? Кого питаю?
Правильно --- цивільного гречкосія. Якого за пару місяців навчать.
Бо!
На срочці він вчитися не хотів. Не хотів срочну служити.
І на контрактників рядових, сержантів теж гроші надавати не хотів. Щоб вони замість нього служили.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:23

  Примат написав:
  ЛАД написав:Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.

тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.

Правий, тому що на нуль посилають всіх після "учебки", а потім - як пощастить. Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково.
У багатьох страх йти на фронт не в тому, що на нуль пошлють, і навіть не в тому, що вб'ють, а в тому, що скалічать і будеш нікому не потрібний.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:23

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.

Пенсию платят за прошлую выполненную работу, а не за текущие заслуги.
И платят независимо от текущей ситуации.

платять за мирні заслуги воєнного мірного врємєні, а в даний момент ВС, і "брак живої сили", якщо вірити інформації, що росповслюджується. Чи не брак, і люди, що були у війську не потрібні? Але "віддати борг мають усі". Напрошується біполярка.

Це розмір впенсії відповідно вслужби в мирний час. Розмір.
А сама причина пенсійного забезпечення така ж сама, як і для цивільних --- за виконане для права на пенсію.

Про мобілізують всіх вже по десятому колу...
Але в тебе досі -- воєнпенсів ніні.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:27

  барабашов написав:Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор.
Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?

Згідно Закону всі кандидати й доктори наук, що працюють на 0,75 ставки і більше, не підлягають мобілізації.
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