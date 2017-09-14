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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 чер, 2024 10:58
detroytred написав:
..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.
Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:05
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.
Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:08
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.
Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
Офіс простих рішень: мобілізувати цивільних успіхів-долярчиків наповнювачів бюджету, які ні разу не були у війську, щоб ті обороняли розовощоких силовиків та младосиловоєнпенсів та інших цицькоцмудильників вищого сорту.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 18 чер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:11
ЛАД написав: flyman написав:
..............
Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.
Пенсию платят за прошлую выполненную
работу, а не за текущие заслуги.
И платят независимо от текущей ситуации.
платять за мирні заслуги воєнного мірного врємєні, а в даний момент ВС, і "брак живої сили", якщо вірити інформації, що росповслюджується. Чи не брак, і люди, що були у війську не потрібні? Але "віддати борг мають усі". Напрошується біполярка.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:12
Примат
А звание в карточке с чёрнобелрй древней фоткой и в военнике учитывают?
И кстати у врачей есть такое, что с повышением квалификации присваивается очередное звание, мой отец так в 84м когда кандидатскую защитил и стал главврачом крупной структуры получил корочку майора
Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор.
Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:13
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇У «Резерв+» з’явився електронний військовий квиток та QR-код
Слідкуєте за оновленнями, які додають в застосунок? Чого, на вашу думку, в ньому ще не вистачає?
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:16
flyman написав: ЛАД написав: detroytred написав:
..........
І головне: поясни чого тоді очікувати від інших, якщо ти грамотний з освітою, форумом фінансовим цікавишся, а отаке несеш???
А потім нарід в популізмі звинувачують...
Якщо навіть тут голі хатєлки зі стелі потоками.
Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
Офіс простих рішень: мобілізувати цивільних успіхів-долярчиків наповнювачів бюджету, які ні разу не були у війську, щоб ті обороняли розовощоких силовиків та младосиловоєнпенсів та інших цицькоцмудильників.
Продовжуємо будувати на вигадках?
Так реалії інші:
Мобілізують усіх.
І воєнпенсів теж.
Також, як і гречкосіїв.
Тільки кожних на відповідні посади.
На посади рядового і сержантського складу мобілізувати кого???? Кого питаю?
Правильно --- цивільного гречкосія. Якого за пару місяців навчать.
Бо!
На срочці він вчитися не хотів. Не хотів срочну служити.
І на контрактників рядових, сержантів теж гроші надавати не хотів. Щоб вони замість нього служили.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:23
Примат написав: ЛАД написав:
Это не связано ни с образованием, ни с форумом.
Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.
Правий, тому що на нуль посилають всіх після "учебки", а потім - як пощастить. Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу
після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково.
У багатьох страх йти на фронт не в тому, що на нуль пошлють, і навіть не в тому, що вб'ють, а в тому, що скалічать і будеш нікому не потрібний.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:23
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
..............
Якщо ви такі "воєнні пенсіонери мірного врємєні", то на чи не будете любязні вернути в бюджетну цицю насмоктану пенсію та іншу допомогу із індексацією, починаючи від 2014р.. А через 3 м. після закінчення ВС продовжити далі її доїти.
Пенсию платят за прошлую выполненную
работу, а не за текущие заслуги.
И платят независимо от текущей ситуации.
платять за мирні заслуги воєнного мірного врємєні, а в даний момент ВС, і "брак живої сили", якщо вірити інформації, що росповслюджується. Чи не брак, і люди, що були у війську не потрібні? Але "віддати борг мають усі". Напрошується біполярка.
Це розмір впенсії відповідно вслужби в мирний час. Розмір.
А сама причина пенсійного забезпечення така ж сама, як і для цивільних --- за виконане для права на пенсію.
Про мобілізують всіх вже по десятому колу...
Але в тебе досі -- воєнпенсів ніні.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:27
барабашов написав:
Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор.
Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?
Згідно Закону всі кандидати й доктори наук, що працюють на 0,75 ставки і більше, не підлягають мобілізації.
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