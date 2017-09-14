detroytred написав:На посади рядового і сержантського складу мобілізувати кого???? Кого питаю? Правильно --- цивільного гречкосія. Якого за пару місяців навчать. Бо!
Звісно, треба мобілізувати саме тих, хто створює робочі місця, хто на цих місцях генерує товари, послуги (податки). Бюджетників та держслужбовців не треба. Забрати останніх працівників, відключити світло, задрати акцизи та податки, довести країну до колапсу, примусити долярчиків воювати за суп з соснових гілок замість зарплатні, дружина долярчика на бюджеті отримає 700грам пшона, а от на батьків долярчика вже податків не вистарчить, посмокчуть один у одного. Бо інакше - буряти. Сім побєдім
По подсчетам UIF, в настоящее время население Украины – около 28,5 млн человек. Среди них 16,8 млн – экономически неактивное население. Экономически активны около 11,7 млн, но работают из них только ориентировочно 9–9,3 млн. «Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6–7 млн человек, которые, по сути, являются «упряжкой», везущей на себе всю экономику»
ЛАД написав:Это не связано ни с образованием, ни с форумом. Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.
Правий, тому що на нуль посилають всіх після "учебки", а потім - як пощастить. Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково. У багатьох страх йти на фронт не в тому, що на нуль пошлють, і навіть не в тому, що вб'ють, а в тому, що скалічать і будеш нікому не потрібний.
Да до чого тут страх? Він не є основою причиною.
В мене під вікнами кожного дня бухають... В абнімку ті, хто повернувся з війни, з тими, хто так і не йде. Так от страху у других --- нуль нулів... Готові, щоб доказати, хоч руку відрубати або з даху стрибнути. Що не сцикло! Це в них кожні дві хвилини лунає. І по трезв'яні теж, поки не почали. І дійсно страху нема...
А головна причина --- є можливість не йти... то і не йдуть. До речі, фронтовики їм ще ні разу слова докори не сказали))) Затє незнайомих абстрактних іноді чехвостять. Іноді -- бо самі часто підкреслюють: ні до кого претензій не маю; це мій вибір. І тут же, а всі інші мудаки. Але претензій не маю. Отакі піруети.