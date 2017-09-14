Додано: Вів 18 чер, 2024 12:16

барабашов написав: Примат

А звание в карточке с чёрнобелрй древней фоткой и в военнике учитывают?

И кстати у врачей есть такое, что с повышением квалификации присваивается очередное звание, мой отец так в 84м когда кандидатскую защитил и стал главврачом крупной структуры получил корочку майора

Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор.

Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу? А звание в карточке с чёрнобелрй древней фоткой и в военнике учитывают?И кстати у врачей есть такое, что с повышением квалификации присваивается очередное звание, мой отец так в 84м когда кандидатскую защитил и стал главврачом крупной структуры получил корочку майораДруг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор.Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?

тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.

Пока не слышал, чтобы медиков посылали "с ПКТ-47 в окоп".Медиков в армии тоже не хватает.Когда писал "в армию", я и имел ввиду на фронт.И да, к сожалению, Вы правы - "неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст".Но тут порочный круг - посылают таких, потому что не хватает здоровых. А это, в частности, результат 30-летнего наплевательского отношения к армии. За 30 лет приучили к тому, что на воинский учёт становиться не обязательно, сообщать в военкомат о смене места жительства не обязательно. Да и служить в армии не обязательно. О курсах переподготовки я вообще не слышал. Было такое? Может, я ошибаюсь?Другой вариант - у насмобрезерва. Ну тогда сами понимаете...