detroytred написав:На посади рядового і сержантського складу мобілізувати кого???? Кого питаю? Правильно --- цивільного гречкосія. Якого за пару місяців навчать. Бо!
Звісно, треба мобілізувати саме тих, хто створює робочі місця, хто на цих місцях генерує товари, послуги (податки). Бюджетників та держслужбовців не треба. Забрати останніх працівників, відключити світло, задрати акцизи та податки, довести країну до колапсу, примусити долярчиків воювати за суп з соснових гілок замість зарплатні, дружина долярчика на бюджеті отримає 700грам пшона, а от на батьків долярчика вже податків не вистарчить, посмокчуть один у одного. Бо інакше - буряти. Сім побєдім
По подсчетам UIF, в настоящее время население Украины – около 28,5 млн человек. Среди них 16,8 млн – экономически неактивное население. Экономически активны около 11,7 млн, но работают из них только ориентировочно 9–9,3 млн. «Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6–7 млн человек, которые, по сути, являются «упряжкой», везущей на себе всю экономику»
ЛАД написав:Это не связано ни с образованием, ни с форумом. Просто сильно не хочется в армию, поэтому готовы/хотят послать кого угодно вместо себя.
тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.
Правий, тому що на нуль посилають всіх після "учебки", а потім - як пощастить. Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково. У багатьох страх йти на фронт не в тому, що на нуль пошлють, і навіть не в тому, що вб'ють, а в тому, що скалічать і будеш нікому не потрібний.
Да до чого тут страх? Він не є основою причиною.
В мене під вікнами кожного дня бухають... В абнімку ті, хто повернувся з війни, з тими, хто так і не йде. Так от страху у других --- нуль нулів... Готові, щоб доказати, хоч руку відрубати або з даху стрибнути. Що не сцикло! Це в них кожні дві хвилини лунає. І по трезв'яні теж, поки не почали. І дійсно страху нема...
А головна причина --- є можливість не йти... то і не йдуть. До речі, фронтовики їм ще ні разу слова докори не сказали))) Затє незнайомих абстрактних іноді чехвостять. Іноді -- бо самі часто підкреслюють: ні до кого претензій не маю; це мій вибір. І тут же, а всі інші мудаки. Але претензій не маю. Отакі піруети.
detroytred написав:На посади рядового і сержантського складу мобілізувати кого???? Кого питаю? Правильно --- цивільного гречкосія. Якого за пару місяців навчать. Бо!
Звісно, треба мобілізувати саме тих, хто створює робочі місця, хто на цих місцях генерує товари, послуги (податки). Бюджетників та держслужбовців не треба. Забрати останніх працівників, відключити світло, задрати акцизи та податки, довести країну до колапсу, примусити долярчиків воювати за суп з соснових гілок замість зарплатні, дружина долярчика на бюджеті отримає 700грам пшона, а от на батьків долярчика вже податків не вистарчить, посмокчуть один у одного. Бо інакше - буряти. Сім побєдім
По подсчетам UIF, в настоящее время население Украины – около 28,5 млн человек. Среди них 16,8 млн – экономически неактивное население. Экономически активны около 11,7 млн, но работают из них только ориентировочно 9–9,3 млн. «Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6–7 млн человек, которые, по сути, являются «упряжкой», везущей на себе всю экономику»
барабашов написав:Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор. Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?
Згідно Закону всі кандидати й доктори наук, що працюють на 0,75 ставки і більше, не підлягають мобілізації.
Між не підлягають мобілізації та мають відстрочку --- є різниця.
Не підлягають мобілізації лише невійськовозобовязані.
detroytred написав:Залишилось тільки вказати де в мене лунало, що бюджетників та держслужбовців не треба.
Дрібничка)) Але все ж таки прошу надати посилання.
Посилання не буде. Ви написали
На посади рядового і сержантського складу мобілізувати кого???? Кого питаю? Правильно --- цивільного гречкосія
Я ще не чув, щоб під цивільними гречкосіями мали на увазі працівників установ виконань покарань, прокуратури, МВС, пенсіонерів силових структур та підрозділів, службовців різних ОВА та міськвиконкомів, судів, службовців податкової і т.д. Цивільний гречкосій, це дядя 57 років, який вийшов вигуляти собаку та був бусифікований. Це дядьки, яких зранку витягли з маршрутки по дорозі на роботу та відібрали телефони аж до учєбкі. І т.і.
барабашов написав:Примат А звание в карточке с чёрнобелрй древней фоткой и в военнике учитывают? И кстати у врачей есть такое, что с повышением квалификации присваивается очередное звание, мой отец так в 84м когда кандидатскую защитил и стал главврачом крупной структуры получил корочку майора Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор. Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?
Пока не слышал, чтобы медиков посылали "с ПКТ-47 в окоп". Медиков в армии тоже не хватает.
Примат
тут дело не в армии, а в том, что пошлют на ноль, неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст. Если я не прав поправьте.
Когда писал "в армию", я и имел ввиду на фронт. И да, к сожалению, Вы правы - "неважно какая у тебя специальность, здоровье, возраст". Но тут порочный круг - посылают таких, потому что не хватает здоровых. А это, в частности, результат 30-летнего наплевательского отношения к армии. За 30 лет приучили к тому, что на воинский учёт становиться не обязательно, сообщать в военкомат о смене места жительства не обязательно. Да и служить в армии не обязательно. О курсах переподготовки я вообще не слышал. Было такое? Может, я ошибаюсь? Другой вариант - у нас реально нет мобрезерва. Ну тогда сами понимаете...
fler написав:........ Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково. ...........
whois2010 написав:Чи хто по-вашому ці цивільні гречкосії?
Цивільний гречкосій -- це цивільний військовозобов'язаний, який ніколи не проходив військову службу. Хоч підприємець, хоч бюджетник, хоч безробітний, хоч хто. Вік 27-60.
Саме ця категорія формує чергу на посади рядового і сержантського складу. Разом з цивільними, які раніше проходили військову службу на посадах рядового і сержантського складу. Грубо -- в кулеметники.
Воєнпенси, а також офіцери запасу після військових кафедр формують іншу чергу. На посади оф. складу. З частковим урахуванням ВОС.
Старший оф. склад - своя черга. З більшою часткою враховування ВОС. І з більшим обмеженням з-за взвання. Бо не нижче двох сходинок за званням. Вищий оф. склад - своя. Там і овсі свої критерії. Вік воєнпенсів - 45+. Здебільшого 50++. І здебільшого не молодші офіцери. Зі своїми спеціальностями. Перенавчати їх на ротних, комбатів, взводних -- сенс? І час. Краще і так і роблять -- фронтовиків підвищувати...
На кулеметників -- будуть експериментувати, то нехай. Поки ні. Не експериментують, не змінюють закони. Прийде час, потреба, то мабуть зроблять.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 чер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
По подсчетам UIF, в настоящее время население Украины – около 28,5 млн человек. Среди них 16,8 млн – экономически неактивное население. Экономически активны около 11,7 млн, но работают из них только ориентировочно 9–9,3 млн. «Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6–7 млн человек, которые, по сути, являются «упряжкой», везущей на себе всю экономику»
detroytred Ну так сказали же, дядя 57лет, гулял с мопсом, получил в репу, нашли через неделю в учебке(хотя бы телефон не разбили, бывало и такое, потом дорого!!! через военную прокуратуру искать), 146% служил в непоебимой СА в середине перестройки, когда и студентов-медиков с третьего курса хоп за рога и в стойло, а то и в Джелалабад, может в 95м борделе пора кроватями вместе с бухгалтерией крематорий протопить, или это всё не похищение людей(статья там какая,в 90е многие из собственных бэх и меринов так пропадали, потом рядом с Гонгадзе в соседнем холодильнике лежали)??? Вы какого года, 69го? Вашего возраста ваши друзья, с оф.званием и без, бусифицировались так или жто всё тихий шумовой фон с останкино и лубянки, а на ЛБЗ только добровольцы и до 45ти?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 18 чер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.