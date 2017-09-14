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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8700870187028703
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:31

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:............
По подсчетам UIF, в настоящее время население Украины – около 28,5 млн человек. Среди них 16,8 млн – экономически неактивное население.
Экономически активны около 11,7 млн, но работают из них только ориентировочно 9–9,3 млн.
«Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6–7 млн человек, которые, по сути, являются «упряжкой», везущей на себе всю экономику»

Форбс 2023р

Вот на основании сегодняшней ситуации и того, что в статье, на которую вы сослались, стоило горшки бить или, может, надо было поаккуратнее?

Так, не можна було бити горщики з московитами - вони лише хотіли дружити з китаєм, але агресивні хохли окупували за це кольській півострів, ростовську та курську області, геть зруйнували краснодар. То що московитам залишалося після цього?
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 18 чер, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:37

  detroytred написав:До речі, фронтовики їм ще ні разу слова докори не сказали)))
упрекают те кто сами не на фронте и там не были. Мораль-2022
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:39

  барабашов написав: Вашего возраста ваши друзья, с оф,званием и без., бусифицировались так?

Дивно, але навіть повісток не отримували. Сержанти. Офіцери ж 50% вже служать.
А просто знайомих воєнпенсів призвано чимало.

Бусифікувати офіцерів? Ну така собі справа...
Що ви з ним, який не хоче, в частині робити будете...
На нього рядові, сержанти дивитися будуть...
Разлагать)) колектив.

Тіко, як ото Бандерлог розповів про завумного капітана-юриста. Начебто випхали і зник (чи як там. Нехай нагадає. Не пам'ятаю вже).
Отакі *перетворення* у війську на угрупування ... я цілком припускаю.
Це всіх)) влаштує.
Головне, щоб задачу виконували...

З.и. а так.... майор від запалення легенів взимку просто помер в палатці на дошках за тищі км. від лбз, недалеко від облцентру...
То що тоді про нижчих чинів...
Здоров'я треба мати, щоб вижити.

Он стаття про учебки та по колу хворі, добровольці:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/18/7461263/
А Флер по страх калітцтва.
Калітцтво на фронті .... це ще почесно, як ніяк.
_____________
На цьому етапі можуть виникнути труднощі в тих, хто має проблеми зі здоров'ям, "не помічені" ВЛК.

"Учебка" дає підготовку для піхотинця. Це доволі виснажлива штука. Для немолодих або хворих людей вона може бути навіть травматичною. Я бачив випадки, коли хвора людина добровільно мобілізується, кажучи, що здорова, а потім мучиться на БЗВП. Але зворотного шляху немає.

Я бачив, як у декого загострювалися хронічні хвороби. Їх клали в госпіталі, а потім повертали в "учебку" для повторного проходження курсу. Якщо з ними знову щось трапляється, все повторюється. Це просто колесо сансари", – ділиться з УП рекрут, який висловив бажання залишитися анонімним.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 чер, 2024 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:49

whois2010
Примитивненько.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:53

  ЛАД написав:
  sens написав:
  ЛАД написав:Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства.
Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману. :)

Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.

Ну а чё нереального?
Прожить (не помереть) за 3000 грн можно. Вот особам, що втра­тили праце­здат­ність, похуже - 2361 грн., но тоже на манной кашке (на воде) можно.
Но будивельник будет рассказывать, что обороты у него упали из-за "червоних ганчірок".

3000 грн на все - комунал,ліки,їжа. Чи вам 3000 на окрему категорію,як кешбек в банку ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот на основании сегодняшней ситуации и того, что в статье, на которую вы сослались, стоило горшки бить или, может, надо было поаккуратнее?

Додам ще примітиву.
Мені от цікаво, якщо вашу доньку сусід згвалтує, ви теж будете шукати, як з ним далі співіснувати? Осбливо, якщо в нього будуть звязки в прокуратурі і т. д. ?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:05

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вот на основании сегодняшней ситуации и того, что в статье, на которую вы сослались, стоило горшки бить или, может, надо было поаккуратнее?

Додам ще примітиву.
Мені от цікаво, якщо вашу доньку сусід згвалтує, ви теж будете шукати, як з ним далі співіснувати? Осбливо, якщо в нього будуть звязки в прокуратурі і т. д. ?

Поздравляю, ещё примитивнее.
А с соседом надо вести себя поосторожнее до того, как "вашу доньку сусід згвалтує".
А когда уже "згвалтував" или вообще убил, вы можете получить моральное удовлетворение от того, что набьёте ему морду (если получится), но доньку это уже не спасёт.
Но, вообще, я имел ввиду поведение не только с соседом, но и в собственной стране.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:09

  sens написав:
  ЛАД написав:
  sens написав:Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.

Ну а чё нереального?
Прожить (не помереть) за 3000 грн можно. Вот особам, що втра­тили праце­здат­ність, похуже - 2361 грн., но тоже на манной кашке (на воде) можно.
Но будивельник будет рассказывать, что обороты у него упали из-за "червоних ганчірок".

3000 грн на все - комунал,ліки,їжа. Чи вам 3000 на окрему категорію,як кешбек в банку ?

Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.
https://fi202x.blogspot.com/2024/06/123-2024.html
3000 грн. це хіба при курсі ПА24
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:10

  ЛАД написав:А с соседом надо вести себя поосторожнее до того, как "вашу доньку сусід згвалтує".

Носила коротку спідницю - сама винувата.
Ви зараз добалакаєтеся до виправдовування москальської агресії, бо хохли "не так" дивилися на кремль.
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