Додано: Вів 18 чер, 2024 12:39

барабашов написав: Вашего возраста ваши друзья, с оф,званием и без., бусифицировались так? Вашего возраста ваши друзья, с оф,званием и без., бусифицировались так?

Дивно, але навіть повісток не отримували. Сержанти. Офіцери ж 50% вже служать.А просто знайомих воєнпенсів призвано чимало.Бусифікувати офіцерів? Ну така собі справа...Що ви з ним, який не хоче, в частині робити будете...На нього рядові, сержанти дивитися будуть...Разлагать)) колектив.Тіко, як ото Бандерлог розповів про завумного капітана-юриста. Начебто випхали і зник (чи як там. Нехай нагадає. Не пам'ятаю вже).Отакі *перетворення* у війську на угрупування ... я цілком припускаю.Це всіх)) влаштує.Головне, щоб задачу виконували...З.и. а так.... майор від запалення легенів взимку просто помер в палатці на дошках за тищі км. від лбз, недалеко від облцентру...То що тоді про нижчих чинів...Здоров'я треба мати, щоб вижити.Он стаття про учебки та по колу хворі, добровольці:А Флер по страх калітцтва.Калітцтво на фронті .... це ще почесно, як ніяк._____________На цьому етапі можуть виникнути труднощі в тих, хто має проблеми зі здоров'ям, "не помічені" ВЛК."Учебка" дає підготовку для піхотинця. Це доволі виснажлива штука. Для немолодих або хворих людей вона може бути навіть травматичною. Я бачив випадки, коли хвора людина добровільно мобілізується, кажучи, що здорова, а потім мучиться на БЗВП. Але зворотного шляху немає.Я бачив, як у декого загострювалися хронічні хвороби. Їх клали в госпіталі, а потім повертали в "учебку" для повторного проходження курсу. Якщо з ними знову щось трапляється, все повторюється. Це просто колесо сансари", – ділиться з УП рекрут, який висловив бажання залишитися анонімним.