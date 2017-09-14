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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8697869886998700>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:53

  ЛАД написав:
  sens написав:
  ЛАД написав:Вчера Виталий напоминал о теме ветки. И говорил, что всё свелось к обсуждению ухилянства.
Сегодня прогресс - уже начали обсуждать "недопотребление" еды украинцами из-за чего у нас мало ожиревших и достижение немцами "пределов потребления еды".
Правда, ничего не сказали о том, что меньшее потребление мяса (рыбы и т.д.) связано просто с более низкими доходами украинцев. А немцы "пределов потребления еды" тоже не достигли опять же из-за ограниченности средств - часто покупать красную рыбу им тоже не по карману. :)

Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.

Ну а чё нереального?
Прожить (не помереть) за 3000 грн можно. Вот особам, що втра­тили праце­здат­ність, похуже - 2361 грн., но тоже на манной кашке (на воде) можно.
Но будивельник будет рассказывать, что обороты у него упали из-за "червоних ганчірок".

3000 грн на все - комунал,ліки,їжа. Чи вам 3000 на окрему категорію,як кешбек в банку ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:09

  sens написав:
  ЛАД написав:
  sens написав:Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.

Ну а чё нереального?
Прожить (не помереть) за 3000 грн можно. Вот особам, що втра­тили праце­здат­ність, похуже - 2361 грн., но тоже на манной кашке (на воде) можно.
Но будивельник будет рассказывать, что обороты у него упали из-за "червоних ганчірок".

3000 грн на все - комунал,ліки,їжа. Чи вам 3000 на окрему категорію,як кешбек в банку ?

Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.

3000 грн. це хіба при курсі ПА24
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:12

  flyman написав:
  sens написав:
  ЛАД написав:----------------------
sens
Це проблема нереального прожиткового мінімуму і казкові декларації можновладців,правда десь посередині.
----------------------
Ну а чё нереального?
Прожить (не помереть) за 3000 грн можно. Вот особам, що втра­тили праце­здат­ність, похуже - 2361 грн., но тоже на манной кашке (на воде) можно.
Но будивельник будет рассказывать, что обороты у него упали из-за "червоних ганчірок".

3000 грн на все - комунал,ліки,їжа. Чи вам 3000 на окрему категорію,як кешбек в банку ?

Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.
https://fi202x.blogspot.com/2024/06/123-2024.html
3000 грн. це хіба при курсі ПА24

Лікуватися взагалі не треба. "Лікар сказав в морг, значить в морг".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:14

  fler написав:
  барабашов написав:Друг тоже в ректорате нашей медакадемии лет пять возглавил крупное направление и после защиты кандидатской вроде не старлей, а сразу майор.
Их с ПКТ-47 в окоп или всё таки пускай работают по ВУСу?

Згідно Закону всі кандидати й доктори наук, що працюють на 0,75 ставки і більше, не підлягають мобілізації.

У нас соблюдают и строго законы???
Кроме того у чела своя микроклиника есть, пока всё на жене там, сегодня при ректорате и продвигает тему, а завтра 75ти летний ректор умер(как и Дзяк в 69) - и там с новым ректором новый борзый персонал с бронью и амбициями
А 50ти летний кандидат пшёл вон
Хорошо хоть не на минималку в районную поликлинику.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:34

  ЛАД написав:
  fler написав:........ Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково.
...........

Може і має, но в реале такого нет.

Я і не кажу, що в реалі всі 100% побували на нулі, і всі тут це розуміють, окрім вас. Вам аби заперечити?

ПС. Deep State пише, що кацапи збираються наступати на Борову (на сході Харківщини), зібрали в кулак 10 тисяч бійців та 450 одиниць техніки.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:38

  whois2010 написав:............
По подсчетам UIF, в настоящее время население Украины – около 28,5 млн человек. Среди них 16,8 млн – экономически неактивное население.
Экономически активны около 11,7 млн, но работают из них только ориентировочно 9–9,3 млн.
«Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6–7 млн человек, которые, по сути, являются «упряжкой», везущей на себе всю экономику»

Форбс 2023р

Вы дали интересную ссылку.
Мой комментарий вас и ещё одного человека не устроил. Спасибо модерам быстро всё убрали. :)
Может быть выскажете свои мысли по поводу?
Вы же к чему-то дали эту ссылку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:41

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:........ Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково.
...........

Може і має, но в реале такого нет.

Я і не кажу, що в реалі всі 100% побували на нулі, і всі тут це розуміють, окрім вас. Вам аби заперечити?
.....

То, что я выделил, это не о реале?
Тогда о чём?
Или "згодом" это когда-то лет через 10, когда и войны не будет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:52

  fler написав:........ Але побувати на нулі має кожний, хоч раз, хоч два чи більше, хоч одразу чи пізніше, то вже залежить від обставин і не тільки. Як правило, одразу після навчань не пошлють, але трохи згодом - обов'язково.
...........

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Може і має, но в реале такого нет.

Я і не кажу, що в реалі всі 100% побували на нулі, і всі тут це розуміють, окрім вас. Вам аби заперечити?
.....

То, что я выделил, это не о реале?
Тогда о чём?

Виділене вами червоним - це те, що відбувається у бригаді, про яку я знаю з перших вуст. Це не означає, що так само у всіх бригадах на всіх напрямках. Нормальні люди розуміють, що неможливо все про всіх знати. Мабуть, на Харківському напрямку інакше, хз. Ну і результат відповідний: окуповано вже 10 сіл.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:03

  flyman написав:Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.

3000 грн. це хіба при курсі ПА24

около 40 грн. проезд в городском транспорте и другие мелкие расходы.
гулять так гулять. 40 грн. сдачи не нада. один проезд Ирпень - Киев столько стоит. Не представляю себе ещё более мелкий расход. Булочку можно купить или в церковь пожертвовать
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:06

З'явилося видання Форсайт: Сценарії перебігу російсько-української війни в контексті
нової архітектури євроатлантичної безпеки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З.Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з
геоінформатики та сталого розвитку; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря
Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2024. – с.
ISBN 978-966-990-033-3
У дослідженні показано, що подальший плин російсько-української війни залежить як від стану справ на театрі бойових дій, так і від перспективи побудови нової євроатлантичної архітектури безпеки і регіональної стабільності у Європі. Напрацювання цієї архітектури має ґрунтуватися перш за все на врахуванні балансу інтересів США, ЄС+Великобританії, з одного боку, та Китаю і Росії, з іншого. В контексті цієї парадигми згенеровано одинадцять сценаріїв визначення майбутнього геополітичного
статусу України: Чотири -за умов продовження руху України до НАТО. Чотири сценарії, за умов відмови України від членства в НАТО, але за продовження руху до ЄС. Два сценарії, пов’язані з забезпеченням Україною індивідуальної безпеки поза ЄС і НАТО. Найгірший сценарій полягає в неперервному воєнному протистоянню між протиборчими сторонами і підготовкою ними до наступної широкомасштабної війни. Показано, що шлях до досягнення умов для початку переговорного процесу буде складним і тривалим. На даний час, як учасники конфлікту, так і міжнародна спільнота ще не мають конструктивної переговорної платформи, що вказує на перспективу продовження війни у 2024 і можливо у 2025 році.
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