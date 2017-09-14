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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8697869886998700
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:07

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:13

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.

3000 грн. це хіба при курсі ПА24

около 40 грн. проезд в городском транспорте и другие мелкие расходы.
гулять так гулять. 40 грн. сдачи не нада. один проезд Ирпень - Киев столько стоит. Не представляю себе ещё более мелкий расход. Булочку можно купить или в церковь пожертвовать

а самокат (не електричний)? а пішкарусом (там на стоптування туфлів)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:19

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.

3000 грн. це хіба при курсі ПА24

около 40 грн. проезд в городском транспорте и другие мелкие расходы.
гулять так гулять. 40 грн. сдачи не нада. один проезд Ирпень - Киев столько стоит. Не представляю себе ещё более мелкий расход. Булочку можно купить или в церковь пожертвовать

В березні 2022 року у мене особисто не було майже ніяких трат, наприклад, проте це скоріше виключення.
sens
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  #<1 ... 8697869886998700
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