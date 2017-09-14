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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 чер, 2024 14:07
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flysoulfly
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Додано: Вів 18 чер, 2024 14:13
vitaliiangel написав: flyman написав:
Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.
3000 грн. це хіба при курсі ПА24
около 40 грн. проезд в городском транспорте и другие мелкие расходы.
гулять так гулять. 40 грн. сдачи не нада. один проезд Ирпень - Киев столько стоит. Не представляю себе ещё более мелкий расход. Булочку можно купить или в церковь пожертвовать
а самокат (не електричний)? а пішкарусом (там на стоптування туфлів)
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flyman
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Додано: Вів 18 чер, 2024 14:19
vitaliiangel написав: flyman написав:
Мінімум виходить десь $120..$150 в місяць на особу, це якщо лікуватися лише анальгінками і дротоверином.
3000 грн. це хіба при курсі ПА24
около 40 грн. проезд в городском транспорте и другие мелкие расходы.
гулять так гулять. 40 грн. сдачи не нада. один проезд Ирпень - Киев столько стоит. Не представляю себе ещё более мелкий расход. Булочку можно купить или в церковь пожертвовать
В березні 2022 року у мене особисто не було майже ніяких трат, наприклад, проте це скоріше виключення.
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