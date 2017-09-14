Додано: Вів 18 чер, 2024 14:59

fler написав: З'явилося видання Форсайт: Сценарії перебігу російсько-української війни в контексті

нової архітектури євроатлантичної безпеки ... З'явилося видання Форсайт: Сценарії перебігу російсько-української війни в контекстінової архітектури євроатлантичної безпеки ...

Оцінки реалістичності перспектив:

Цитую:Українські дослідники розмістили чотири «Перспективи» (альтернативи) післявоєнної архітектури євроатлантичної безпеки і регіональної стабільності у Європі:Ця Перспектива передбачає післявоєнне десятиліття нестабільності на багатьох рівнях: в Україні після її примусу піти на заморожування війни, між Росією і НАТО, в Європі і на стратегічному рівні між США і двома їхніми головними ядерними суперниками – Росією і Китаєм. Зокрема:➢ Після заморожування війни, ситуація в Україні залишиться вкрай нестабільною(«пороховою бочкою»), обидві сторони будуть знаходитися в режимі перманентного, екзистенційного протистояння, постійно порушувати режим припинення вогню та готуватися до наступної широкомасштабної війни.➢ Політичні відносини між НАТО та Росією будуть гіршими, ніж до війни.➢ Політика США розпалюватиме гонку ядерних озброєнь з Росією і Китаєм, і обидва суперники будуть співпрацювати між собою, щоб ще глибше, ніж будь-коли раніше підірвати інтереси США.➢ Висока напруженість прискорить глобальну економічну фрагментацію світу тазагальмує зростання Європи, що певним чином вплине на економіку США.Ця перспектива передбачає більшу (у порівнянні з Перспективою 1. «Повсюдна нестабільність») регіональну та стратегічну стабільність, але ризик повторення агресії Росії проти Україні залишиться високим. Особливостями цієї альтернативи є наступні:➢ Україна та Росія не будуть налаштовані на припинення вогню, тому ризик ескалації вздовж лінії зіткнення постійно залишатиметься високим.➢ Політична і військова напруженість між НАТО і Росією, хоча і залишиться високою, буде нижчою у порівнянні з Перспективою 1. «Повсюдна нестабільність».➢ Гонка ядерних озброєнь між США з одного боку, та Росією і Китаєм, з іншого буде більш стабільною і контрольованою.➢ Відбудеться зменшення глобальної економічної фрагментації світу, що приведе до менших негативних наслідків для економіки США і колективного Заходу.Ця альтернатива буде характеризуватися атмосферою, подібною до холодної війни. Буде зберігатися стратегічна та регіональна напруженість, при тому, що ризик нової агресії Росії проти України зменшиться. Зокрема:➢ Напруженість уздовж лінії зіткнення в Україні стане менш вираженою, економіка України почне повільно відновлюватися, а її демократичні інститути будуть зміцнюватися.➢ Відчуваючи загрозу від зміцнення позицій американських військ в Європі, ослаблена Росія, для захисту своїх інтересів, буде більше покладатися на ядерний шантаж і тактику сірої зони.➢ США активізують гонку ядерних озброєнь як з Росією, так і з Китаєм.➢ США і країни Заходу підтримають вступ України до НАТО.Хоча російсько-українська війна назавжди змінить ландшафт безпеки, ця перспектива буде характеризуватися більшою стратегічною, регіональною та локальною стабільністю у порівнянні з альтернативами 1-3. Особливостями цієї альтернативи будуть наступні:➢ Ядерна напруженість між США, Росією та Китаєм буде знижуватися.➢ Відносини між НАТО і Росією будуть складнішими, ніж до війни, але вони стануть менш схильними до прямого зіткнення, у порівнянні з альтернативами 1-3.➢ Режим припинення вогню в Україні буде зберігатися на більш стійкій основі у порівнянні з іншими трьома перспективами.➢ Пришвидшиться процес інтеграції України в ЄС, що зміцнюватиме демократичні інститути в Україні та вибудовуватиме незалежний засіб стримування можливої російської агресії.і сприятливою для України (міра збіжності інтересів країн груп А і Б – 33). Ця перспектива зберігає можливість Україні продовжувати рух до ЄС з отриманням гарантій безпеки від Євросоюзу без вступу в НАТО.➢ Бажаною для України, але ближчими роками нереалістичною є ПЕРСПЕКТИВА 3. «Холодна війна 2.0» (міра збіжності інтересів країн груп А і Б – 26). За умови здійснення цієї перспективи Україна отримала б гарантії безпеки з боку НАТО, але колективний Захід в особі президента США Джо Байдена займають чітку позицію не запрошувати Україну до НАТО, при цьому надаючи їй необхідну військову допомогу для самозахисту.➢ Несприятливою для України, але реалістичною є ПЕРСПЕКТИВА 2. «Локалізована нестабільність» (міра збіжності інтересів країн груп А і Б – 0; Ця перспектива формується лише на інтересах Китаю і Росії). Україна і Росія не будуть налаштовані на припинення вогню, тому ризик ескалації вздовж лінії зіткнення постійно залишатиметься високим.➢ Вкрай несприятливою для України, але також реалістичною є ПЕРСПЕКТИВА 1.«Повсюдна нестабільнісь» (міра збіжності інтересів країн груп А і Б – 0. Ця перспектива формується лише на інтересах Росії. За умови її втілення між Росією і Україною буде продовжуватися довготривале і перманентне екзистенційне протистояння переважно у формі прямих військових дій.