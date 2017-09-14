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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8693869486958696
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:19

  sens написав:.........
В березні 2022 року у мене особисто не було майже ніяких трат, наприклад, проте це скоріше виключення.

Очень большой холодильник с большой морозилкой и в феврале забили полностью? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:20

Тут недавно были споры по поводу того, имеют ли право сейчас взять и вкатать новый огромный штраф за то, что военкомат не поставил на учет 10 лет назад, например, при выписке с одного места и прописке в другое, как у меня (сказали, в мирное время непридатный, значит, иди гуляй, но кто это теперь докажет). Здесь выкладывали добавку к статье, мол, если порушення тривале и выявили его только сейчас, то могут, но юристы дали пояснения, почему не имеют права:
ст.38 КУпАП. І навіть як що станеться неймовірне і ст.38 буде проігнорована то є ще ст.8 КУпАП.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:22

  ЛАД написав:Это от кого зависит?
От марсиан?
те от кого это зависит занимались чем то другим. Министр обороны не выборная должность, люди его не выбирали. Вся политическая система гнилая, в политику идут зарабатывать деньги, а не служить народу. Дозарабатывались, распилили вооружение и всё остальное. В 1991м "забыли" провести границу между личными и общими интересами. Точнее разрешили общее считать личным, при определенных условиях.

От такого изобилия авторитет армии постоянно падал. Я помню как однокурсник хвастался как ему повезло, он в период службы строил дачу какому то генералу, денег конечно не платили но кормили хорошо и отношение было человеческим. А типа лохи спали в казармах со всеми прелестями. Я ещё тогда думал, как это работать на шару и считать что тебе повезло, неужели бывает что то хуже.

слишком много проблем оставил в наследие совок, имхо все наши проблемы растут оттуда. Например как общественное становится личным. Или неприкосновенность власти.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 18 чер, 2024 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:31

Естонський депутат закликає вислати українських біженців через вживання російської мови

“Вони можуть називати себе українцями, і більша частина з них родом із Східної України, яка є зоною бойових дій, але вони говорять російською і дуже велика частина з них повторює наративи Путіна. Факт у тому, що уряд Каї Каллас провів за два роки більшу русифікацію, ніж це вдалося зробити Карлу Вайно, Йосипу Сталіну або імператору Олександру III”, – заявив Хельме на партійному з’їзді.

Європейці запереживали, що рускочєлюстной лохторат ОЖПЗе-какаяразніца повіз по європам рускій мір і свою чорну карму, яка магнітом притягує освободітєлей пуйла і православні ракети.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 чер, 2024 15:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Стосовно стрільб. Це все за рахунок стрільців, тобто: зброя, зберігання, набої. Стріляють у нербочий час, практично у кожному селі є стрільбище.
Хто в нас має можливість зберігати відповідну зброю і відстрілювать раз на тиждень набоїв мінімум баксів на 200-300?


Звідки 200-300 доларів? Рушниця 35000 грн, зберігання дома в металевому ящику - безкоштовно, набої не такі вже і захмарні по вартості. Май же будь яка людина, яка працьює та має бажання може собі дозволити.
Швидко набридне стільки стріляти.

кал. 7,62x39 35 грн/шт
кал .223 Rem 37 грн/шт
кал.308 Win 70 грн/шт

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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:40

  Schmit написав:Естонський депутат закликає вислати українських біженців через вживання російської мови

“Вони можуть називати себе українцями, і більша частина з них родом із Східної України, яка є зоною бойових дій, але вони говорять російською і дуже велика частина з них повторює наративи Путіна. Факт у тому, що уряд Каї Каллас провів за два роки більшу русифікацію, ніж це вдалося зробити Карлу Вайно, Йосипу Сталіну або імператору Олександру III”, – заявив Хельме на партійному з’їзді.

Рускочєлюстной лохторат ОЖПЗе-какаяразніца повіз по європам рускій мір і свою чорну карму.
Думаю, пуйло скоро прийде і туди освобождать цих угнітьонних.

перефразовуючи ЛАДа: "естоньські нацики перегинають палку ставлячи раком рускоязичних"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:45

  Slon_Nosov написав:
  Water написав:Стосовно стрільб. Це все за рахунок стрільців, тобто: зброя, зберігання, набої. Стріляють у нербочий час, практично у кожному селі є стрільбище.
Хто в нас має можливість зберігати відповідну зброю і відстрілювать раз на тиждень набоїв мінімум баксів на 200-300?


Звідки 200-300 доларів? Рушниця 35000 грн, зберігання дома в металевому ящику - безкоштовно, набої не такі вже і захмарні по вартості. Май же будь яка людина, яка працьює та має бажання може собі дозволити.
Швидко набридне стільки стріляти.

кал. 7,62x39 35 грн/шт
кал .223 Rem 37 грн/шт
кал.308 Win 70 грн/шт

https://ibis.net.ua/ua/products/details ... st-738-ms/

https://ibis.net.ua/products/details/pa ... 62-gr-4-g/

https://ibis.net.ua/ua/products/details ... 40-ms-7en/

Та да, штурмова гвинтівка, глок, плюс набої.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:56

  ЛАД написав:
Речь о ВСУ, а не о вашей бригаде.

"Моя" бригада не в ЗСУ чи на луні воюють?
  ЛАД написав: Сколько войск у нас на фронте, а сколько в тылу?
Все, которые в тылу были на фронте? И когда будут?

Всі знають, що з 1300тис. на фронті десь 300 тис., але тільки вам в голову прийшло про це запитати.

  ЛАД написав: А о результатах могли бы и промолчать. Они не связаны с ротацией внутри бригад.

Могла б, але не вам це вирішувати. І взагалі, досить засирати форум безглуздими постами типу:
  ЛАД написав:Цифры бюджетов я мог и сам назвать.
Ответьте на вопросы. Хотя бы сами себе.

або:
  ЛАД написав:Это от кого зависит?
От марсиан?

Люди висловлюють тут думки не для того, щоб почути ваші реакції типу "ви неправі", "вам краще мовчати" чи ще щось подібне. Хто ви такий, щоб оцінювати думки інших людей у такий спосіб? Критика має бути конструктивною - з обгрунтуванням і доказами.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вищий сорт - цвіль нації
flyman
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