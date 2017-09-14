Додано: Вів 18 чер, 2024 15:22

ЛАД написав: Это от кого зависит?

От марсиан? Это от кого зависит?От марсиан?

те от кого это зависит занимались чем то другим. Министр обороны не выборная должность, люди его не выбирали. Вся политическая система гнилая, в политику идут зарабатывать деньги, а не служить народу. Дозарабатывались, распилили вооружение и всё остальное. В 1991м "забыли" провести границу между личными и общими интересами. Точнее разрешили общее считать личным, при определенных условиях.От такого изобилия авторитет армии постоянно падал. Я помню как однокурсник хвастался как ему повезло, он в период службы строил дачу какому то генералу, денег конечно не платили но кормили хорошо и отношение было человеческим. А типа лохи спали в казармах со всеми прелестями. Я ещё тогда думал, как это работать на шару и считать что тебе повезло, неужели бывает что то хуже.слишком много проблем оставил в наследие совок, имхо все наши проблемы растут оттуда. Например как общественное становится личным. Или неприкосновенность власти.