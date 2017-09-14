Очень большой холодильник с большой морозилкой и в феврале забили полностью?
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:19
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:20
Тут недавно были споры по поводу того, имеют ли право сейчас взять и вкатать новый огромный штраф за то, что военкомат не поставил на учет 10 лет назад, например, при выписке с одного места и прописке в другое, как у меня (сказали, в мирное время непридатный, значит, иди гуляй, но кто это теперь докажет). Здесь выкладывали добавку к статье, мол, если порушення тривале и выявили его только сейчас, то могут, но юристы дали пояснения, почему не имеют права:
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:22
те от кого это зависит занимались чем то другим. Министр обороны не выборная должность, люди его не выбирали. Вся политическая система гнилая, в политику идут зарабатывать деньги, а не служить народу. Дозарабатывались, распилили вооружение и всё остальное. В 1991м "забыли" провести границу между личными и общими интересами. Точнее разрешили общее считать личным, при определенных условиях.
От такого изобилия авторитет армии постоянно падал. Я помню как однокурсник хвастался как ему повезло, он в период службы строил дачу какому то генералу, денег конечно не платили но кормили хорошо и отношение было человеческим. А типа лохи спали в казармах со всеми прелестями. Я ещё тогда думал, как это работать на шару и считать что тебе повезло, неужели бывает что то хуже.
слишком много проблем оставил в наследие совок, имхо все наши проблемы растут оттуда. Например как общественное становится личным. Или неприкосновенность власти.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 18 чер, 2024 15:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:31
Європейці запереживали, що рускочєлюстной лохторат ОЖПЗе-какаяразніца повіз по європам рускій мір і свою чорну карму, яка магнітом притягує освободітєлей пуйла і православні ракети.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 чер, 2024 15:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звідки 200-300 доларів? Рушниця 35000 грн, зберігання дома в металевому ящику - безкоштовно, набої не такі вже і захмарні по вартості. Май же будь яка людина, яка працьює та має бажання може собі дозволити.
Швидко набридне стільки стріляти.
кал. 7,62x39 35 грн/шт
кал .223 Rem 37 грн/шт
кал.308 Win 70 грн/шт
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:40
перефразовуючи ЛАДа: "естоньські нацики перегинають палку ставлячи раком рускоязичних"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:45
Та да, штурмова гвинтівка, глок, плюс набої.
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:56
"Моя" бригада не в ЗСУ чи на луні воюють?
Всі знають, що з 1300тис. на фронті десь 300 тис., але тільки вам в голову прийшло про це запитати.
Могла б, але не вам це вирішувати. І взагалі, досить засирати форум безглуздими постами типу:
або:
Люди висловлюють тут думки не для того, щоб почути ваші реакції типу "ви неправі", "вам краще мовчати" чи ще щось подібне. Хто ви такий, щоб оцінювати думки інших людей у такий спосіб? Критика має бути конструктивною - з обгрунтуванням і доказами.
Додано: Вів 18 чер, 2024 16:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вищий сорт - цвіль нації
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