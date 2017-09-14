Додано: Вів 18 чер, 2024 16:41

d44 написав: fler написав: Цитую:

Українські дослідники розмістили чотири «Перспективи» (альтернативи) післявоєнної архітектури євроатлантичної безпеки і регіональної стабільності у Європі: Цитую:Українські дослідники розмістили чотири «Перспективи» (альтернативи)архітектури євроатлантичної безпеки і регіональної стабільності у Європі: Щось не побачив там - а війна як закінчиться? Чи по замовчанню кінець - де та коли нам скажуть зупинитися так і буде? Звідти прогнози? Щось не побачив там - а війна як закінчиться? Чи по замовчанню кінець - де та коли нам скажуть зупинитися так і буде? Звідти прогнози?

якщо нічого не зміниться

Про це сказано якось так:За результатами досліджень Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» у Росії вистачить ресурсів для продовження війни на теперішньому рівні протягом наступних 4-6 років, а її мобілізаційний потенціал на даний час перевищує український у 3-4 рази. Тому лінійне продовження війни на нинішньому рівні західної підтримкидля України є вкрай небезпечним, оскільки воно може призвести до небажанихсценаріїв. Головне питання сьогодення полягає в тому, чи вистачить у Заходу сил і витривалості, щоб продовжувати протистояти Путіну в розпочатій ним війні не лише проти України, а й проти світового порядку? Важливим у цьому відношенні є рішення ЄС розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою. Побічно це означає продовження підтримки Києва, оскільки майбутнє України в ЄС було б неможливим у разі перемоги Росії. У Вашингтоні повний перегляд політики щодо України затягується до завершення наступних президентських виборів і інавгурації президента США 20 січня 2025 року.Для демократичних країн довгостроковий консенсус на підтримку війни завжди був складнішим, ніж для автократів, які не несуть відповідальності перед своїми народами. У нових геополітичних реаліях, імовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік і може продовжитися і на наступні роки, суттєво зростає. Але, з іншого боку, вона не може тягтися нескінченно.Враховуючи, що нерішучість Заходу підбадьорює Росію, але, з іншого боку, повна військова перемога однієї з сторін малоймовірна, єдиним передбачуваним виходом є врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Про те, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist: «Навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами. Розвідник зазначив, щозараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але, в України вона закінчиться першою».