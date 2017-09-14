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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:16
flyman написав:
вищий сорт - цвіль нації
Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:
Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, — представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гаванских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий и во второй идут только если за хорошенькими девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры, начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики, негры.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:41
d44 написав: fler написав:
Цитую:
Українські дослідники розмістили чотири «Перспективи» (альтернативи) післявоєнної
архітектури євроатлантичної безпеки і регіональної стабільності у Європі:
Щось не побачив там - а війна як закінчиться? Чи по замовчанню кінець - де та коли нам скажуть зупинитися так і буде? Звідти прогнози?
Про це сказано якось так:
За результатами досліджень Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» у Росії вистачить ресурсів для продовження війни на теперішньому рівні протягом наступних 4-6 років, а її мобілізаційний потенціал на даний час перевищує український у 3-4 рази. Тому лінійне продовження війни на нинішньому рівні західної підтримки
для України є вкрай небезпечним, оскільки воно може призвести до небажаних
сценаріїв. Головне питання сьогодення полягає в тому, чи вистачить у Заходу сил і витривалості, щоб продовжувати протистояти Путіну в розпочатій ним війні не лише проти України, а й проти світового порядку? Важливим у цьому відношенні є рішення ЄС розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою. Побічно це означає продовження підтримки Києва, оскільки майбутнє України в ЄС було б неможливим у разі перемоги Росії. У Вашингтоні повний перегляд політики щодо України затягується до завершення наступних президентських виборів і інавгурації президента США 20 січня 2025 року.
Для демократичних країн довгостроковий консенсус на підтримку війни завжди був складнішим, ніж для автократів, які не несуть відповідальності перед своїми народами. У нових геополітичних реаліях, імовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік і може продовжитися і на наступні роки, суттєво зростає. Але, з іншого боку, вона не може тягтися нескінченно.
Враховуючи, що нерішучість Заходу підбадьорює Росію, але, з іншого боку, повна військова перемога однієї з сторін малоймовірна, єдиним передбачуваним виходом є врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Про те, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist: «Навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами. Розвідник зазначив, що
зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться
, в України вона закінчиться першою».
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fler
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:53
ЛАД написав:
Теперь 2 вопроса.
1. Похоже на нашу ситуацию (имею ввиду в мирное время)?
2. Потянула бы Украина такие расходы?
Точнее, потянуть, наверное, смогла бы, но захотел бы народ нести такие расходы?
Раз в два года пару недель побухать - пострелять на природе с сохранением заработной платы?
Или в Швейцарии солдаты дачу генералам строят?
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UA
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:57
Пошло нагнетание мол денег в бюджете нет. Всё плохо...
Почему так? И почему именно сейчас?
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UA
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:02
UA написав:
Пошло нагнетание мол денег в бюджете нет. Всё плохо...
Почему так? И почему именно сейчас?
ОЗДП - сліпі трасти, сер
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flyman
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:02
UA бо готуються до великої мобілізації, на яку треба багато грошей. В серпні-вересні закон таки почне діяти.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:10
Дюрі-бачі написав:UA
бо готуються до великої мобілізації, на яку треба багато грошей. В серпні-вересні закон таки почне діяти.
Кажуть, проблеми з грошима вже зараз.
Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?
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UA
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:17
UA написав:
Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?
1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР.
2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу.
3. Блекаути не сприяють росту прибутків, відповідно менше податків за план.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:28
Дюрі-бачі написав: UA написав:
Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?
1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР.
2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу.
1. Чому наші західні союзники саме з травня перестали підтримувати олігархічно - сортовий оазис? Що саме їм не подобається?
2. З кожної праски не будуть розповідати. Електрики не буде.
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UA
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:33
Дюрі-бачі написав: UA написав:
Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?
1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР.
2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу.
3. Блекаути не сприяють росту прибутків, відповідно менше податків за план.
можна було просто написати двома словами "ефективний менеджмент"
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