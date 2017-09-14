RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8695869686978698>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:16

  flyman написав:вищий сорт - цвіль нації




Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, — представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гаванских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий и во второй идут только если за хорошенькими девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры, начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики, негры.
fox767676
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:41

  d44 написав:
  fler написав:Цитую:
Українські дослідники розмістили чотири «Перспективи» (альтернативи) післявоєнної архітектури євроатлантичної безпеки і регіональної стабільності у Європі:
Щось не побачив там - а війна як закінчиться? Чи по замовчанню кінець - де та коли нам скажуть зупинитися так і буде? Звідти прогнози?

Про це сказано якось так:
За результатами досліджень Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» у Росії вистачить ресурсів для продовження війни на теперішньому рівні протягом наступних 4-6 років, а її мобілізаційний потенціал на даний час перевищує український у 3-4 рази. Тому лінійне продовження війни на нинішньому рівні західної підтримки
для України є вкрай небезпечним, оскільки воно може призвести до небажаних
сценаріїв. Головне питання сьогодення полягає в тому, чи вистачить у Заходу сил і витривалості, щоб продовжувати протистояти Путіну в розпочатій ним війні не лише проти України, а й проти світового порядку? Важливим у цьому відношенні є рішення ЄС розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою. Побічно це означає продовження підтримки Києва, оскільки майбутнє України в ЄС було б неможливим у разі перемоги Росії. У Вашингтоні повний перегляд політики щодо України затягується до завершення наступних президентських виборів і інавгурації президента США 20 січня 2025 року.
Для демократичних країн довгостроковий консенсус на підтримку війни завжди був складнішим, ніж для автократів, які не несуть відповідальності перед своїми народами. У нових геополітичних реаліях, імовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік і може продовжитися і на наступні роки, суттєво зростає. Але, з іншого боку, вона не може тягтися нескінченно.
Враховуючи, що нерішучість Заходу підбадьорює Росію, але, з іншого боку, повна військова перемога однієї з сторін малоймовірна, єдиним передбачуваним виходом є врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Про те, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist: «Навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами. Розвідник зазначив, що
зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться, в України вона закінчиться першою».
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:53

  ЛАД написав:
Теперь 2 вопроса.
1. Похоже на нашу ситуацию (имею ввиду в мирное время)?
2. Потянула бы Украина такие расходы?
Точнее, потянуть, наверное, смогла бы, но захотел бы народ нести такие расходы?

Раз в два года пару недель побухать - пострелять на природе с сохранением заработной платы?
Или в Швейцарии солдаты дачу генералам строят?
UA
 
Повідомлень: 8427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:57

Пошло нагнетание мол денег в бюджете нет. Всё плохо...
Почему так? И почему именно сейчас?
UA
 
Повідомлень: 8427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:02

  UA написав:Пошло нагнетание мол денег в бюджете нет. Всё плохо...
Почему так? И почему именно сейчас?

ОЗДП - сліпі трасти, сер
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:02

UA бо готуються до великої мобілізації, на яку треба багато грошей. В серпні-вересні закон таки почне діяти.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 29.07.22
Подякував: 577 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:10

  Дюрі-бачі написав:UA бо готуються до великої мобілізації, на яку треба багато грошей. В серпні-вересні закон таки почне діяти.

Кажуть, проблеми з грошима вже зараз.
Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?
UA
 
Повідомлень: 8427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?

1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР.
2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу.
3. Блекаути не сприяють росту прибутків, відповідно менше податків за план.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 29.07.22
Подякував: 577 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:28

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?

1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР.
2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу.

1. Чому наші західні союзники саме з травня перестали підтримувати олігархічно - сортовий оазис? Що саме їм не подобається?
2. З кожної праски не будуть розповідати. Електрики не буде.
UA
 
Повідомлень: 8427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:33

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?

1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР.
2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу.
3. Блекаути не сприяють росту прибутків, відповідно менше податків за план.

можна було просто написати двома словами "ефективний менеджмент"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 8695869686978698>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, whois2010 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 49239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 209279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 675218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (630)
18.06.2024 17:38
Ринок ОВДП (6401)
18.06.2024 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.