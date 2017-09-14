t.me/smolii_ukraine/68728
Менты привезли мужика в военкомат и насмехаются.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:35
t.me/smolii_ukraine/68728
Менты привезли мужика в военкомат и насмехаются.
Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38
Імхо. Остаточно прийняли рішення про шлях вирішення проблеми грошей --- затягти паски прийдеться.
Відтягували це скільки могли.
На потім.
Як кажуть, кількісні зміни накопичуються довго, а перехід до нової якості відбувається швидко.
Додано: Вів 18 чер, 2024 17:42
Ніт, замість виконання наобіцяних обіцянок партнерам, вирішили взлюбити пересічених, ну не себе ж коханих.
Додано: Вів 18 чер, 2024 17:46
Заздрість. Просто заздрість.
Заздрять міністру с/г Сольському, який накрав землі, був затриманий та досі навіть не знятий з посади.
Заздрять, бо не можуть так само ефективно розпиляти двадцять млрд на укріпленнях. І це ще не стали рахувати вартість укріплень, які будують навколо Ів-Франковська (не жарт).
Заздрять актору, який грав роль президента, термін дії якого прострочений, але він не передає повноваження голові ВРУ
Заздрять завгоспу президента, який обігнав самого президента та потрапив у топ-100 найвпливовіших осіб
Заздрять потужно витраченим десяткам міліардів на енергетичний сектор країни у 2023-24 роках, що аж "українцям взимку потрібно готуватися до того, що світло буде 4-6 годин на добу"
Заздрять Юрію Голіку, який є фігурантом розслідування про зловживання на "великому крадівництві" (дєтіщє того самого безталанного актора), і який дивом зміг виїхати за кордони країни, коли іншим не можна.
Заздрять по дрібничках: яйця по 17, Князєв, літні куртки замість зимніх. Заздрять аж до того, що утворюють спеціальний орган, який буде розслідувати, куди ж кабаре-95 поділо гуманітарну допомогу.
Як все це заїбало...
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